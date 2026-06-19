Clip: Ô tô vượt đèn đỏ đâm bay người đi xe máy

TPO - Trong khi các phương tiện cùng chiều đã dừng hẳn để chờ đèn đỏ, chiếc xe ô tô trong clip lại cố tình tăng ga để phóng nhanh qua ngã tư. Hậu quả là gây tai nạn cho người đi xe máy.

Tình huống giao thông xảy ra ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Theo hình ảnh clip, xe ô tô có gắn camera hành trình tiến vào ngã tư khi đèn xanh, cùng lúc có một xe máy di chuyển cùng chiều ở bên phải vượt lên trước.

Khi xe máy đã vào giao lộ, bất ngờ có một xe ô tô khác lao nhanh tới từ hướng vuông góc, đâm ngang vào xe máy. Va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy bị hất văng, ngã xuống đường, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Đáng chú ý, trong khi các phương tiện cùng chiều ở làn đường bên cạnh đã dừng để chờ đèn đỏ thì xe ô tô không những không giảm tốc mà còn tăng ga phóng nhanh qua ngã tư dẫn tới tai nạn.

Theo Nghị định 168/2024, với trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) gây tai nạn, mức phạt hành chính từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.