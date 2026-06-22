Hàng nghìn người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Nghệ An

TPO - Đám cháy bùng phát tại khu vực đồi thuộc xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã xuyên đêm mở đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang khu dân cư và diện tích rừng lân cận.

Sáng 22/6, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực đồi thuộc xóm 3 Khánh Sơn đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khu vực xảy ra cháy rừng ở xóm 3 Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/6, tại khu vực đồi thuộc xóm 3 Khánh Sơn, đám cháy bùng phát trên diện tích thực bì, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh.

Ngay sau khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân tham gia chữa cháy. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Do địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày và nhiều vật liệu dễ cháy như cỏ tranh, lau lách, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã xuyên đêm phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng các khu vực trọng điểm nhằm ngăn đám cháy lan sang khu dân cư và diện tích rừng keo lân cận.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên cho biết, khu vực này trước đây là rừng thông đã từng bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với mật độ thực bì dày. Ban đầu, ngọn lửa xuất hiện trên phạm vi nhỏ, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh.

Các lực lượng xuyên đêm khống chế đám cháy.

Đến khoảng 23 giờ đêm, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh và lan rộng trên các sườn đồi. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, theo dõi chặt chẽ diễn biến đám cháy và xử lý các điểm nóng nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì để trồng keo dẫn đến cháy lan.