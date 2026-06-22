Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng nghìn người xuyên đêm chữa cháy rừng ở Nghệ An

Thu Hiền

TPO - Đám cháy bùng phát tại khu vực đồi thuộc xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã xuyên đêm mở đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang khu dân cư và diện tích rừng lân cận.

Sáng 22/6, lãnh đạo UBND xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực đồi thuộc xóm 3 Khánh Sơn đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

tp-14.jpg
Khu vực xảy ra cháy rừng ở xóm 3 Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/6, tại khu vực đồi thuộc xóm 3 Khánh Sơn, đám cháy bùng phát trên diện tích thực bì, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh.

Ngay sau khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng đông đảo người dân tham gia chữa cháy. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

tp-6.jpg
tp-15.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Do địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày và nhiều vật liệu dễ cháy như cỏ tranh, lau lách, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã xuyên đêm phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng các khu vực trọng điểm nhằm ngăn đám cháy lan sang khu dân cư và diện tích rừng keo lân cận.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên cho biết, khu vực này trước đây là rừng thông đã từng bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với mật độ thực bì dày. Ban đầu, ngọn lửa xuất hiện trên phạm vi nhỏ, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt cao kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh.

tp-8.jpg
tp-5.jpg
tp-16.jpg
Các lực lượng xuyên đêm khống chế đám cháy.

Đến khoảng 23 giờ đêm, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh và lan rộng trên các sườn đồi. Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, theo dõi chặt chẽ diễn biến đám cháy và xử lý các điểm nóng nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì để trồng keo dẫn đến cháy lan.

Thu Hiền
#cháy rừng #Nghệ An #chữa cháy #đám cháy #rừng keo #Thiên Nhẫn #nguyên nhân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe