Cảnh báo bệnh lí hiếm gặp có triệu chứng giống viêm ruột thừa

TPO - Dễ bị nhầm với viêm ruột thừa do triệu chứng không điển hình, viêm túi thừa Meckel là bệnh lí hiếm gặp nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn. Trường hợp vừa được Bệnh viện E điều trị thành công là lời cảnh báo về nguy cơ bỏ sót bệnh nếu người bệnh chủ quan với các cơn đau bụng kéo dài.

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ, 28 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài gần một ngày.

Qua thăm khám và thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, ê-kíp y tế xác định nguyên nhân không phải viêm ruột thừa như nghi ngờ ban đầu mà là viêm túi thừa Meckel - một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, túi thừa Meckel chỉ xuất hiện ở khoảng 2% dân số. Tuy nhiên, khi xảy ra viêm nhiễm, các triệu chứng thường rất khó nhận biết do dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lí ngoại khoa cấp cứu phổ biến như viêm ruột thừa cấp hoặc viêm túi thừa đại tràng.

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân sau mổ.

Trước khi đến Bệnh viện E, bệnh nhân đã được một cơ sở y tế khác theo dõi với chẩn đoán nghi ngờ viêm ruột thừa. Tuy nhiên, nhận thấy các dấu hiệu lâm sàng chưa thực sự phù hợp, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng đa dãy nhằm tìm chính xác nguồn gốc cơn đau.

Kết quả cho thấy ruột thừa hoàn toàn bình thường. Thay vào đó, hình ảnh CT ghi nhận một cấu trúc dạng ống tiêu hóa đầu tận nằm lệch phải dưới rốn, có biểu hiện viêm rõ rệt với thành dày, xung quanh thâm nhiễm mỡ. Đây là dấu hiệu điển hình của viêm túi thừa Meckel. Đáng chú ý, tổn thương xuất hiện ở vị trí giải phẫu bất thường, cách góc hồi – manh tràng khoảng 100 cm, khiến việc chẩn đoán càng trở nên khó khăn hơn.

ThS. bác sĩ nội trú Trần Nguyễn Bảo Tuấn - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, viêm túi thừa Meckel được xem là “kẻ mạo danh” trong cấp cứu ngoại khoa bởi triệu chứng lâm sàng thường không đặc hiệu. Nhiều trường hợp có thể bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào thăm khám thông thường hoặc siêu âm ổ bụng.

Túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh tiêu hóa phổ biến, hình thành từ ống noãn hoàng trong thời kì phôi thai, không phải do thói quen ăn uống hay lối sống sau này gây ra. Dù nhiều trường hợp không biểu hiện triệu chứng, bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng ngoại khoa cấp cứu như tắc ruột hay xuất huyết, nhất là ở trẻ nhỏ.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng viêm có thể tiến triển nhanh dẫn đến hoại tử, thủng ruột, gây viêm phúc mạc toàn thể và đe dọa tính mạng người bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống CT đa dãy hiện đại, tổn thương đã được xác định chính xác, giúp các bác sĩ đưa ra phương án phẫu thuật kịp thời. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt bỏ đoạn ruột tổn thương bằng kĩ thuật ít xâm lấn, qua đó giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Các triệu chứng thường gặp của túi thừa Meckel

Phần lớn các trường hợp túi thừa Meckel không gây ra bất kì triệu chứng nào và chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh thực hiện phẫu thuật hoặc chẩn đoán hình ảnh vì một lí do khác.

Tuy nhiên, khi xảy ra biến chứng, các dấu hiệu có thể xuất hiện đột ngột: Chảy máu đường tiêu hóa là triệu chứng thường gặp nhất, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Người bệnh đi ngoài ra phân có máu màu đỏ tươi, màu gỉ sắt hoặc màu tím sẫm (phân màu bã trầu). Chảy máu thường không gây đau bụng nhưng có thể dẫn đến thiếu máu cấp tính; Đau bụng dữ dội: Cơn đau thường tập trung ở vùng quanh rốn hoặc vùng bụng dưới bên phải, rất dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa cấp; Buồn nôn và nôn mửa: Triệu chứng này thường đi kèm với tình trạng tắc ruột. Bụng chướng, bí trung đại tiện: Đây là dấu hiệu của tình trạng tắc ruột cơ học do túi thừa gây xoắn ruột hoặc lồng ruột.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những cơn đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, đặc biệt tại vùng quanh rốn, hố chậu phải hoặc bụng dưới. Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau có thể che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán và làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng nặng.

Thăm khám sớm tại các cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện chẩn đoán hiện đại sẽ giúp phát hiện chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời những trường hợp bệnh lí hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro như viêm túi thừa Meckel.