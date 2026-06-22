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Sức khỏe

Nutifood và Bệnh viện quân y 175 hợp tác phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học

P.V

Ngày 20/6/2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của hai đơn vị, trong đó tập trung đẩy mạnh các giải pháp dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu khoa học và bằng chứng lâm sàng.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu khoa học, đánh giá hiệu quả lâm sàng của các sản phẩm dinh dưỡng trên người bệnh, triển khai các chương trình thử nghiệm lâm sàng, đồng thời kết hợp năng lực nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) với hệ thống dữ liệu y khoa và chuyên môn điều trị của Bệnh viện Quân y 175 nhằm phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu sức khỏe của người Việt.

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Lãnh đạo hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển các giải pháp dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu khoa học và bằng chứng lâm sàng

Bước khởi đầu cho chương trình hợp tác giữa Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 là việc triển khai hai nghiên cứu lâm sàng trên sản phẩm Värna Gentle Care dành cho bệnh nhân ung thư và Värna Life Sữa Hạt dành cho bệnh nhân đái tháo đường. Các nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá tính an toàn, khả năng dung nạp và hiệu quả của sản phẩm trên từng nhóm đối tượng, đồng thời tạo nền tảng bằng chứng khoa học cho việc phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt.

Sự hợp tác giữa một doanh nghiệp dinh dưỡng và một trong những bệnh viện quân đội tuyến cuối lớn của cả nước được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho việc hình thành các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong những năm gần đây, Nutifood liên tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, hợp tác với các trường đại học, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới và triển khai nhiều nghiên cứu lâm sàng nhằm xây dựng nền tảng khoa học cho các giải pháp dinh dưỡng. Đây cũng là định hướng được doanh nghiệp xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết: “Trong ngành dinh dưỡng hiện đại, uy tín của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô nhà máy hay năng lực sản xuất, mà được tạo nên bởi những công trình nghiên cứu khoa học và các bằng chứng lâm sàng. Nutifood đang theo đuổi chiến lược phát triển các giải pháp dinh dưỡng được nghiên cứu bài bản, được chứng minh bằng khoa học và từng bước được quốc tế công nhận. Sự đồng hành của Bệnh viện Quân y 175 sẽ góp phần tạo nền tảng để chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu đó.

Theo ông Minh, việc kết nối với các cơ sở y tế và nghiên cứu hàng đầu không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc điểm sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để các nghiên cứu được chuyển hóa thành các sản phẩm và giải pháp dinh dưỡng có giá trị thực tiễn, phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau từ trẻ em đến người cao tuổi.

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Thiếu tướng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Bệnh viện là một trong 6 (sáu) Bệnh viện được Chính phủ ưu tiên đầu tư, nâng cấp thành bệnh viện xứng tầm quốc tế do đó chúng tôi đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài quân đội không chỉ có thế mạnh về khám, chữa bệnh mà còn có năng lực nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, mà Nutifood là một điển hình. Bệnh viện Quân y 175 hiện sở hữu hệ thống dữ liệu y khoa quy mô lớn với hơn một triệu lượt khám mỗi năm, đồng thời là một trong những đơn vị được Bộ Y tế cấp phép thực hiện thử nghiệm lâm sàng và tham gia nhiều chương trình nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác với Nutifood sẽ phát huy thế mạnh của cả hai bên, từ năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm dinh dưỡng đến hệ thống chuyên môn và dữ liệu lâm sàng của bệnh viện. Qua đó, các kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ công tác khoa học mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”.

Sự kiện ký kết giữa Nutifood và Bệnh viện Quân y 175 không chỉ mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở y tế hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà còn góp phần tạo ra những giải pháp dinh dưỡng được phát triển từ dữ liệu và nhu cầu thực tiễn của người Việt, đồng thời từng bước nâng cao vị thế của ngành dinh dưỡng Việt Nam trên bản đồ dinh dưỡng thế giới.

P.V
#Nutifood #Bệnh viện quân y 175

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