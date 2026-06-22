Rạp Việt ngập phim kinh dị giữa công văn nóng của Cục Điện ảnh

TPO - Phim kinh dị tiếp tục thống trị phòng vé Việt khi chiếm gần 60% doanh thu cuối tuần. Tình hình diễn ra giữa lúc Cục Điện ảnh ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm soát các yếu tố bạo lực, máu me và mê tín dị đoan trong phim kinh dị.

Thị trường điện ảnh chứng kiến sự thống trị của dòng phim kinh dị trong tuần qua. Dù Mesdames Thanh Sắc đánh dấu màn tái xuất của Thanh Hằng và Hồng Ánh trên màn ảnh rộng, tác phẩm chưa tạo ra cú bứt phá về doanh thu trước sức hút từ hàng loạt bộ phim kinh dị chiếm lĩnh phòng vé.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc Cục Điện ảnh ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm soát các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín dị đoan trong các tác phẩm kinh dị.

Thực tế tại rạp chiếu cho thấy đây vẫn là thể loại đang được khán giả Việt lựa chọn nhiều nhất.

Mesdames Thanh Sắc hụt hơi

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé cuối tuần từ ngày 19-21/6 đạt khoảng 67,2 tỷ đồng. Dẫn đầu bảng xếp hạng là bộ phim kinh dị Hàn Quốc Bầy xác sống (Colony) với doanh thu 14,9 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng doanh thu thị trường. Tác phẩm bán được 151.732 vé/4.416 suất chiếu.

Sau hai tuần phát hành, tổng doanh thu của bộ phim đạt hơn 59,1 tỷ đồng. Trong ngày 21/6, phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày với 5,63 tỷ đồng, cho thấy sức hút chưa có dấu hiệu suy giảm.

Xếp thứ hai là Lầu chú Hỏa. Bộ phim kinh dị hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc thu 12,7 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, bán được 146.564 vé/4.137 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại của tác phẩm đã vượt 56,1 tỷ đồng.

Phim có Thanh Hằng, Hồng Ánh hụt hơi trước làn sóng kinh dị.

Vị trí thứ ba thuộc về Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Bộ phim mang về 11,35 tỷ đồng cuối tuần từ 127.013 vé/4.040 suất chiếu. Doanh thu cộng dồn của tác phẩm đã đạt hơn 144 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2026.

Đáng chú ý, riêng ba bộ phim kinh dị dẫn đầu đã thu gần 39 tỷ đồng, tương đương khoảng 58% tổng doanh thu toàn thị trường cuối tuần.

Hoạt hình Câu chuyện đồ chơi 5 (Toy Story 5) đứng thứ tư với 10,18 tỷ đồng doanh thu. Bộ phim có thương hiệu nổi tiếng bán được 88.379 vé/3.468 suất chiếu. Sau những ngày đầu công chiếu, doanh thu tích lũy đạt hơn 13,2 tỷ đồng.

Xếp thứ năm là Mesdames Thanh Sắc với doanh thu cuối tuần đạt 6,67 tỷ đồng. Bộ phim bán được 68.623 vé từ 2.856 suất chiếu. Tổng doanh thu cộng dồn hiện đạt khoảng 8,53 tỷ đồng.

Kết quả này được xem là khiêm tốn với tác phẩm quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, Vân Mai Hương và được đầu tư theo hướng chính kịch - lịch sử.

Không chỉ lép vế trước các tác phẩm kinh dị, Mesdames Thanh Sắc còn xếp sau cả bộ phim hoạt hình Hollywood mới ra mắt.

Ở nhóm phim ngoài top 5, Ám ảnh đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng sau những ngày đầu phát hành. Bộ phim kinh dị đến từ Mỹ - Anh thu gần 2 tỷ đồng riêng trong ngày 21/6.

Hiện tượng khác của phòng vé là phiên bản làm mới của Doraemon: Nobita và Lâu đài dưới đáy biển. Dù không còn nằm trong nhóm dẫn đầu doanh thu tuần, bộ phim tiếp tục duy trì sức bền.

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu tích lũy của tác phẩm vượt mốc 201,5 tỷ đồng, trở thành bộ phim thứ hai trong năm 2026 cán mốc 200 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Riêng ngày 21/6, phim vẫn bán được hơn 13.800 vé/454 suất chiếu, thu khoảng 1,46 tỷ đồng.

Việc một tác phẩm hoạt hình ra mắt từ nhiều tuần trước vẫn vượt mốc 200 tỷ đồng cho thấy sức hút đặc biệt của thương hiệu Doraemon tại thị trường Việt Nam.

Một số phim khác như Ma lu, Tên cậu là gì?, Cô bé Ponyo hay Bạch Xà: Một kiếp nhân gian duy trì doanh thu ở mức khiêm tốn trong nhóm cuối bảng xếp hạng.

Làn sóng phim kinh dị ngoại tiếp tục đổ bộ

Điều đáng chú ý là sự thống trị của dòng phim kinh dị hiện nay không chỉ đến từ các tác phẩm Việt Nam.

Cuối tuần qua, vị trí dẫn đầu thuộc về Bầy xác sống - bộ phim Hàn Quốc đã ra mắt tuần thứ hai. Trong top 10 doanh thu ngày và doanh thu tuần còn xuất hiện hàng loạt tác phẩm kinh dị ngoại như Ám ảnh (Mỹ - Anh), Ma lu (Indonesia).

Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong tuần tới khi thị trường đón thêm hàng loạt phim kinh dị mới.

Ngày 26/6, rạp Việt có thêm Minh hôn trong lồng bướm, Thực thể quỷ quyệt và Linh miêu báo thù. Cả ba khai thác các yếu tố tâm linh, siêu nhiên, báo oán hoặc kinh dị tâm lý - những chủ đề đang được khán giả trẻ đặc biệt quan tâm.

Thêm loạt phim kinh dị đổ bộ rạp Việt giữa cơn sốt Bầy xác sống.

Sự xuất hiện liên tiếp tác phẩm cùng thể loại cho thấy nhà phát hành đặt nhiều kỳ vọng vào sức mua của nhóm khán giả yêu thích phim kinh dị. Đây cũng là điều khiến công văn mới đây của Cục Điện ảnh nhận được nhiều sự chú ý từ giới làm nghề.

Trong văn bản gửi các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim, Cục Điện ảnh bày tỏ lo ngại về xu hướng gia tăng số lượng tác phẩm kinh dị, đồng thời yêu cầu hạn chế lạm dụng các yếu tố bạo lực, máu me, mê tín dị đoan hoặc nội dung giật gân nhằm mục đích câu khách.

Nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ phim kinh dị xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh thu cũng tương đồng với Việt Nam.

Tại Thái Lan, cuối tuần qua các phim như Colony, Backroom cùng nhiều tác phẩm kinh dị nội địa đều góp mặt trong nhóm dẫn đầu doanh thu. Dòng phim ma học đường, tâm linh dân gian hay kinh dị tâm lý vẫn là thế mạnh của điện ảnh Thái.

Indonesia tiếp tục là thị trường có mức độ áp đảo mạnh hơn. Từ cuối tháng 5 đến nay, vị trí số một phòng vé nước này liên tục thuộc về các phim kinh dị hoặc kinh dị hài, bao gồm cả phim nội địa lẫn Colony. Malaysia cũng ghi nhận khoảng một nửa số phim trong top 10 doanh thu cuối tuần thuộc thể loại kinh dị.

Chi tiết đáng chú ý khác là Toy Story 5 - phần phim mới nhất của một trong những thương hiệu hoạt hình thành công nhất lịch sử Pixar - chỉ đứng thứ tư doanh thu tuần tại Việt Nam.

Điều này cho thấy câu chuyện không đơn thuần nằm ở việc các phim kinh dị được ưu ái về suất chiếu. Trên thực tế, Toy Story 5 sở hữu 3.468 suất chiếu cuối tuần, không chênh lệch quá lớn so với các tác phẩm đứng trên.

Sắp tới, cuộc cạnh tranh giữa dòng phim kinh dị và các thể loại khác tiếp tục nóng khi bom tấn siêu anh hùng Supergirl ra mắt vào cuối tháng 6. Với những gì diễn ra tại phòng vé gần một tháng qua, kinh dị vẫn là thể loại có sức hút lớn nhất với khán giả Việt.

Bài toán đặt ra cho các nhà sản xuất trong nước ngày càng khó. Một mặt, thị trường cần đa dạng hóa đề tài và nội dung. Mặt khác, doanh thu phòng vé cho thấy nhu cầu của khán giả vẫn là phim kinh dị.