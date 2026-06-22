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Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, việc xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam phải bảo đảm mục đích, ý nghĩa chính trị, lịch sử; xứng tầm là công trình có giá trị biểu tượng, góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của Đảng.

Sáng 22/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện các bộ, ban, ngành liên quan về tình hình triển khai một số dự án, công trình trọng điểm.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin Đảng cộng sản)

Tại cuộc làm việc, ông Lê Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm do Văn phòng Trung ương Đảng làm chủ đầu tư, tập trung vào tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư và các giải pháp bảo đảm hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm. Ông đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát lại kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt; xác định kết quả công việc đạt được theo từng mốc thời gian cụ thể, bảo đảm tiến độ và thực hiện đúng quy trình, quy định.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu, trong quá trình triển khai các dự án tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đối với dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, việc xây dựng Bảo tàng phải bảo đảm mục đích, ý nghĩa chính trị, lịch sử; xứng tầm là công trình có giá trị biểu tượng, góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của Đảng.

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Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản)

Văn phòng Trung ương Đảng cần khẩn trương rà soát nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định theo đúng thẩm quyền; tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng chủ trương, định hướng đã được Bộ Chính trị cho ý kiến. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc với quyết tâm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Cùng với quá trình xây dựng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần kịp thời thành lập bộ phận vận hành bảo tàng; chủ động đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ; khẩn trương triển khai công tác sưu tầm, tiếp nhận, bảo quản tài liệu, hiện vật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác trưng bày, quản lý, đáp ứng điều kiện khi bảo tàng đi vào hoạt động.

Thường Trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng định kỳ hằng tuần báo cáo Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các công trình, nhất là những vướng mắc phát sinh để kịp thời xem xét, tháo gỡ.

Đối với các dự án đầu tư công đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định; bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư.

Các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Trung ương Đảng trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình theo yêu cầu đề ra.

Trường Phong
#Thường trực Ban Bí thư #Văn phòng Trung ương Đảng #Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

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