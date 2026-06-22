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Vì sao dự báo nắng nóng gay gắt, miền Bắc lại mát mẻ?

Nguyễn Hoài

TPO - Sự dịch chuyển của rãnh thấp gây mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc xuống phía nam đã khiến nắng nóng hạ nhiệt nhẹ, vùng nắng nóng bị thu hẹp. Dự báo ngày mai (23/6), nắng nóng gay gắt quay trở lại.

Theo các dự báo ban đầu, hôm nay có thể là một ngày nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt ở khu vực miền Bắc nước ta với mức nhiệt cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, sáng nay, miền Bắc trời nhiều mây hơn, nắng nóng có xu hướng giảm bớt.

Nguyên nhân, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc trong đêm qua và sáng nay dịch chuyển xuống phía đồng bằng Bắc Bộ.

Vì vậy, vùng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở vùng phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ với ngưỡng nhiệt cũng không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ.

Dự báo ngày mai (23/6), rãnh áp thấp gây mưa có xu hướng dịch ngược trở lại lên phía Bắc, nắng nóng Bắc Bộ sẽ lại xuất hiện trên diện rộng, trong đó đỉnh điểm nắng nóng sẽ rơi vào khoảng ngày 24/6 với mức nhiệt ở Bắc Bộ phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

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Miền Bắc giảm nhiệt nhẹ trong hôm nay (22/6).

Từ ngày 25/6 rãnh áp thấp này lại lại dịch trở lại xuống Bắc Bộ gây mưa và làm giảm nóng ở Bắc Bộ, đến ngày 26/6 thì nắng nóng cơ bản sẽ chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay cũng có nắng nóng cao nhất 35-37 độ.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #mưa dông #thời tiết

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