Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người phụ nữ đẹp nhất thế giới ở hiện tại

Trạch Dương

TPO - Sau những năm tháng vướng kiện tụng ồn ào với chồng cũ Johnny Depp, Amber Heard tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác tại Tây Ban Nha. Từng là tâm điểm truyền thông toàn cầu, nữ diễn viên chọn sự bình yên, dành phần lớn thời gian cho việc nuôi dạy con và duy trì niềm đam mê đặc biệt với chạy bộ.

Amber Heard vừa chia sẻ loạt ảnh tham gia giải chạy 10 km tại Madrid. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, rạng rỡ và không giấu được niềm vui sau khi hoàn thành chặng đua. Cô bế con gái lớn Oonagh Paige khi bước qua vạch đích.

Amber Heard đăng tải hình ảnh sau cuộc đua cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Vẻ rạng rỡ sau cuộc đua đầu tiên". Khán giả nhận xét nữ diễn viên trông hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn so với những năm tháng căng thẳng trước đây.

Chạy bộ từ lâu là một phần quan trọng trong cuộc sống của Amber Heard. Trong cuộc phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên nói đây phương pháp giúp cô giải tỏa áp lực tinh thần hiệu quả.

3434-5894.jpg
234234234342-214.jpg
Cuộc sống của Amber Heard ở tuổi 40.

"Tôi mê chạy bộ vì nó giúp đầu óc thư giãn và lấy lại sự tập trung. Tôi có thể chạy ở bất kỳ đâu", Amber Heard chia sẻ.

Việc duy trì một hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả như chạy bộ giúp cô cân bằng cuộc sống trong những giai đoạn nhiều biến động. Ngay khi còn hoạt động sôi nổi tại Hollywood, Amber Heard không theo đuổi chế độ tập luyện khắc nghiệt nếu không phục vụ cho vai diễn. Cô cho rằng việc chăm sóc sức khỏe cần mang lại niềm vui thay vì trở thành áp lực.

Amber Heard thể hiện niềm yêu thích chạy bộ mạnh mẽ hơn sau khi chuyển sang sống ở Tây Ban Nha. Sau khi khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài với Johnny Depp, nữ diễn viên rời Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.

Nữ diễn viên sống tại đảo Mallorca trước khi chuyển tới Madrid. Theo truyền thông Anh, cô sở hữu căn nhà tại khu Chamartín, phía bắc thủ đô Tây Ban Nha. Đây là khu dân cư nổi tiếng với sự riêng tư, nơi sinh sống của nhiều doanh nhân, cầu thủ bóng đá và các gia đình có điều kiện.

Khác với vẻ hào nhoáng gắn liền thảm đỏ Hollywood, Amber Heard xuất hiện với vai trò bà mẹ bình thường. Người dân địa phương nhiều lần bắt gặp cô đưa con tới trường, đi bộ trong khu phố hoặc mua sắm tại các cửa hàng gần nhà.

Sự riêng tư được xem là lý do quan trọng khiến nữ diễn viên lựa chọn Madrid. Cô có thể sinh hoạt như cư dân bình thường, không phải đối mặt sự săn đón quá mức của truyền thông và người hâm mộ.

amber-heard-5-1667626126243.jpg
Amber Heard trong vụ kiện gây chấn động năm 2022.

Điểm thú vị là Amber Heard hòa nhập tốt cuộc sống bản địa. Nữ diễn viên sử dụng tiếng Tây Ban Nha lưu loát trong nhiều cuộc trò chuyện và được đánh giá là thích nghi nhanh với môi trường mới.

Hiện Amber Heard tập trung chăm sóc ba người con gồm con gái lớn Oonagh Paige cùng cặp song sinh Agnes và Ocean chào đời năm 2025. Dù kín tiếng về đời tư, cô thường chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội nhưng luôn hạn chế để lộ gương mặt các con.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Amber Heard vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở mức độ vừa phải. Thay vì tham gia các dự án bom tấn như trước, cô xuất hiện trong những tác phẩm độc lập và sân khấu kịch. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong vở diễn Spirit of the People và gây chú ý khi xuất hiện trong phim tài liệu Silenced tại Liên hoan phim Sundance.

Amber Heard sinh năm 1986, là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Mỹ. Cô từng được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những phụ nữ sở hữu gương mặt có tỷ lệ cân đối nhất thế giới theo tiêu chuẩn "tỷ lệ vàng". Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là vai Mera trong loạt phim Aquaman. Năm 2022, nữ diễn viên vướng vào vụ kiện tụng chấn động với chồng cũ Johnny Depp, gần như rút lui khỏi showbiz.

Trạch Dương
#Đời sống mới của Amber Heard #Chạy bộ và chăm sóc sức khỏe #Chuyển đến Tây Ban Nha #Cuộc sống làm mẹ và nghệ thuật #Vụ kiện Johnny Depp và ảnh hưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe