Hà Nội tiếp nhận quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam không chỉ là những tài sản quý giá của quốc gia mà còn là nguồn lực chiến lược của Thủ đô.

Chiều 22/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Thành phố quản lý.

Làm sâu sắc hơn chiều dày văn hiến, văn hóa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ, việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bàn giao hai thiết chế đặc biệt quan trọng này về trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

"Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với thành phố Hà Nội”, ông Thắng nhấn mạnh.

Lễ bàn giao Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về Hà Nội quản lý.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, trong định hướng quy hoạch 100 năm của Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì có vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là hạt nhân của hành lang xanh, vành đai sinh thái phía Tây Thủ đô; là không gian tự nhiên có giá trị đặc biệt trong việc bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với đó, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành một trong những trung tâm văn hóa có ý nghĩa chiến lược, góp phần khẳng định vai trò của Hà Nội không chỉ là Thủ đô hành chính của cả nước mà còn là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo ông Thắng, việc hai thiết chế này trực thuộc thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để kết nối đồng bộ với hệ thống quy hoạch, hạ tầng, du lịch, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tạo nên những không gian phát triển mới, làm sâu sắc hơn chiều dày văn hiến, văn hóa ngàn năm của Hà Nội; đồng thời góp phần nâng cao vị thế, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong khu vực và trên thế giới.

Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, thành phố Hà Nội cam kết tiếp nhận nguyên trạng theo đúng chủ trương của Chính phủ; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại hai đơn vị.

Tư duy mới trong quản trị quốc gia và phân cấp, phân quyền

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đây không đơn thuần là sự thay đổi cơ quan chủ quản của hai đơn vị sự nghiệp công lập, mà là sự tin tưởng của Chính phủ giao cho Thủ đô Hà Nội trách nhiệm quản trị hai tài sản đặc biệt của quốc gia: một tài sản thiên nhiên đặc biệt và một tài sản văn hóa đặc biệt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ

Điều này thể hiện rõ tư duy mới trong quản trị quốc gia và phân cấp, phân quyền; phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý các nguồn lực phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia và Thủ đô.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm sáng tạo, văn hóa và trí tuệ của khu vực và thế giới, Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam không chỉ là những tài sản quý giá của quốc gia mà còn là nguồn lực chiến lược của Thủ đô.

Qua đó góp phần khẳng định Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là trung tâm hội tụ, kết nối, lan tỏa hệ sinh thái đa dạng và giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc hòa quyện chiều sâu văn hiến Thăng Long – Hà Nội - Việt Nam...