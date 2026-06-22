Hà Nội khởi công dự án nhà ở cho thuê với 2.000 căn hộ

TPO - Chủ đầu tư cam kết đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán cả về kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.

Sáng 22/6, tại phường Long Biên, Hà Nội, Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên - một trong những dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực phía Đông Thủ đô, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và tăng nguồn cung nhà ở cho người dân Hà Nội, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho thuê.

Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên có quy mô khoảng 25 ha tại phường Long Biên, vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Khu đất được quy hoạch theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, với đầy đủ tiện ích và các chức năng đô thị hoàn chỉnh; cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê, cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ trường học, cây xanh và tiện ích công cộng sẽ được đầu tư đồng bộ.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty Cổ phần Him Lam cho biết, tại thành phố Hà Nội, Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở có quy mô lớn. Trong đó có 2 dự án Nhà ở xã hội đang được triển khai là: Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi với quy mô hơn 10.000 căn.

Theo ông Minh, nhu cầu thuê nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ, công chức, công nhân và các gia đình trẻ là rất lớn. Tuy vậy, nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích lại còn rất hạn chế, phần lớn vẫn là các loại hình nhà trọ tự xây, manh mún, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân về một nơi ở chất lượng, an toàn và lâu dài.

Ông Dương Công Minh, Cổ đông chủ chốt Công ty Cổ phần Him Lam phát biểu tại lễ khởi công

"Công ty Cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán cả về kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị", ông Dương Công Minh chia sẻ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên quỹ đất sạch cùng vị trí thuận lợi gần khu dân cư hiện hữu, trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, hạ tầng kết nối thuận tiện, tiện ích đầy đủ…, đây được xem là một trong những dự án có quy mô nhà ở cho thuê lớn nhất của Hà Nội. Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đa dạng của người dân khu vực nói riêng và người dân Thủ đô nói chung.

Với quyết tâm của chính quyền thành phố cùng năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư, Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đô thị mới của Hà Nội trong những năm tới, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và bền vững.