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Địa ốc

3 dự án nhà ở cho thuê vừa khởi công tại Hà Nội có quy mô ra sao?

Ninh Phan

TPO - 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp vừa được khởi công đồng loạt có tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng.

Hà Nội vừa khởi công đồng loạt 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp. Đây là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và các nhóm dân cư có nhu cầu thực.

Theo kế hoạch, 3 dự án này có tổng quy mô hơn 6.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng.

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Phối cảnh dự án khu nhà ở cho thuê - Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên. Ảnh: CĐT.

Quy mô lớn nhất là dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 25 ha tại phường Long Biên, vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình khu đô thị hỗn hợp, với đầy đủ tiện ích và các chức năng đô thị hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ cho thuê…

Dự án thứ hai là khu nhà ở cho thuê tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở có quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng. Dự án này gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong khi tòa A4 được đầu tư xây dựng mới và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2027.

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Phối cảnh tổng thể Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê Thành phố tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp. Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12-13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.562 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà thầu thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028.

UBND Thành phố sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai hai dự án nhà ở cho thuê tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp và dự án tại phường Việt Hưng.

Ninh Phan
#Nhà ở cho thuê #nhà ở xã hội #dự án nhà ở #Hà Nội #quy mô dự án

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