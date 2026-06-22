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Biệt thự với kiến trúc truyền thống mái dốc ngói đỏ

Thúy Hiền

TPO - Căn biệt thự 250m2 với mái dốc và ngói đỏ hài hòa yên bình giữa vườn cây xanh mướt.

Mong muốn của gia chủ là một nơi ở mang cảm giác nghỉ dưỡng nhưng cũng gần gũi với thiên nhiên và văn hóa của vùng đất. KTS vì thế đã đem những dấu ấn của Miền Tây sông nước vào không gian như mái dốc, ngói đất nung, hàng hiên rộng, bờ hè, mặt nước,...

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Bên cạnh các yếu tố kiến trúc và văn hóa đặc trưng, căn biệt thự cũng mang nét hiện đại, tiện nghi thông qua cách KTS tổ chức hình khối, tổ chức công năng và sử dụng vật liệu.

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Sảnh phía trước rộng rãi tạo vùng chuyển tiếp trước khi trở vào nhà. Bên trong, các không gian sinh hoạt chung được tổ chức trên một mặt bằng mở, giao tiếp dễ dàng giữa trong và ngoài thông qua các hệ cửa gỗ và kính lớn.

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Tầng một và tầng hai được liên kết thông qua khoảng thông tầng, sự chuyển tiếp giữa hai khối không gian chung và riêng vì thế không trở nên đột ngột, ngay cả khi không ở cạnh nhau, các thành viên trong gia đình cũng dễ dàng để tìm thấy nhau trong không gian vốn rộng rãi.

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Thúy Hiền
Lee-architects
#biệt thự #kiến trúc truyền thống #ngói đỏ #mái dốc #vườn cây

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