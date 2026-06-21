Đô thị biển không chỉ có biển: Hà Tĩnh cần thêm những điểm đến tạo dòng người

Hà Tĩnh có dư địa lớn để phát triển đô thị biển, nhưng biển thôi là chưa đủ. Một đô thị biển hiện đại cần hệ tiện ích tạo dòng người, kéo dài lưu trú và hình thành nhịp sống quanh năm.

Từ lợi thế biển đến bài toán tạo trải nghiệm

Trong nhiều thập kỷ, biển luôn là lợi thế tự nhiên quan trọng của các đô thị ven biển. Bãi tắm, đường bờ biển, khí hậu nghỉ dưỡng và cảnh quan mở ra cơ hội phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, lưu trú và bất động sản. Tuy nhiên, khi các điểm đến ven biển ngày càng cạnh tranh, lợi thế tự nhiên không còn đủ để tạo khác biệt dài hạn. Một đô thị biển muốn phát triển bền vững cần nhiều hơn một bãi biển đẹp; cần một hệ trải nghiệm có khả năng tạo dòng người thường xuyên.

Thực tế ở nhiều đô thị biển phát triển cho thấy, sức sống của điểm đến không chỉ nằm ở lượng khách đến tắm biển vào mùa cao điểm. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng tần suất quay lại và tạo hoạt động liên tục trong ngày, trong tuần, trong năm. Đó là lý do các đô thị biển hiện đại thường đầu tư mạnh vào quảng trường biển, phố đi bộ, công viên chủ đề, tuyến thương mại, không gian lễ hội, khu wellness và các điểm vui chơi cho gia đình.

Sắp xuất hiện đô thị thương mại dịch vụ vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất tại Hà Tĩnh.

Với Hà Tĩnh, bài toán này đang trở nên rõ nét. Địa phương sở hữu đường bờ biển dài, quỹ đất ven biển còn nhiều dư địa và định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Đông. Cùng với đà phát triển công nghiệp, thương mại và hạ tầng kết nối, Hà Tĩnh có cơ sở để hình thành những trung tâm đô thị – dịch vụ – du lịch mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, hệ sinh thái trải nghiệm ven biển hiện nay vẫn còn thiếu những không gian đủ sức tạo nhịp sống đều đặn.

Du khách có thể đến biển để nghỉ ngơi, nhưng nếu sau hoạt động tắm biển không có điểm dạo chơi, khu ẩm thực, phố thương mại, công viên, sự kiện, không gian chăm sóc sức khỏe hay hoạt động về đêm, thời gian lưu trú sẽ ngắn. Cư dân địa phương có thể cần điểm hẹn cuối tuần, nhưng nếu thiếu công viên, quảng trường, phố đi bộ hoặc không gian giải trí gia đình, nhu cầu tiêu dùng dịch vụ sẽ bị phân tán. Vì vậy, từ “đô thị biển” đến “đô thị trải nghiệm” là bước chuyển tất yếu nếu Hà Tĩnh muốn khai thác hiệu quả lợi thế ven biển.

Đô thị trải nghiệm không chỉ là nơi có công trình đẹp, mà là nơi có lý do để con người di chuyển, dừng chân, tương tác và quay lại. Một quảng trường biển có thể tạo điểm tụ hội; một phố đi bộ có thể kích hoạt F&B, bán lẻ và kinh tế đêm; một công viên chủ đề có thể thu hút gia đình; một công viên khoáng nóng có thể tạo sản phẩm bốn mùa; một tuyến lễ hội có thể tạo lịch sự kiện định kỳ. Khi những điểm chạm này được kết nối, đô thị có dòng người, có nhịp sống và có khả năng vận hành ngoài mùa cao điểm.

Hệ tiện ích tạo nhịp sống quanh năm cho đô thị biển Hà Tĩnh

Trong định hướng một dự án ven biển tại Hà Tĩnh do Onsen Fuji phát triển, tư duy “đô thị trải nghiệm” được thể hiện qua cách tổ chức các lớp tiện ích trong tổng thể quy hoạch. Thay vì chỉ phát triển không gian lưu trú hoặc khai thác cảnh quan biển đơn tuyến, dự án hướng tới mô hình điểm đến đa chức năng, nơi quảng trường, công viên, phố lễ hội, phố thương mại, khách sạn, công viên khoáng nóng, kênh nước và các không gian cảnh quan được liên kết thành một hành trình trải nghiệm liên tục.

Điểm đáng chú ý là các tiện ích này không đứng riêng lẻ. Quảng trường biển đóng vai trò không gian tụ hội và tổ chức sự kiện. Phố thương mại – lễ hội trở thành tuyến đón dòng khách, phát triển F&B, retail, chợ phiên, trình diễn đường phố và kinh tế đêm. Công viên, kênh nước, tuyến đi bộ và cảnh quan xanh tạo không gian dạo chơi, nghỉ chân, chụp ảnh và sinh hoạt cộng đồng. Khách sạn và các khu lưu trú tạo nguồn khách qua đêm. Trong khi đó, khu công viên khoáng nóng bổ sung lớp trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, giúp điểm đến có khả năng vận hành bốn mùa.

Phố thương mại lễ hội trở thành tuyến đón đa tệp khách 4 mùa

Đây chính là cấu trúc mà một đô thị biển mới cần có: biển là nền tảng, nhưng hệ tiện ích mới là yếu tố tạo nhịp sống. Ban ngày, du khách có thể tắm biển, dạo chơi bên kênh nước, tham quan công viên hoặc vui chơi cùng gia đình. Buổi chiều, dòng khách tiếp tục dịch chuyển về phố thương mại, quán cà phê, nhà hàng, quảng trường và các không gian ngắm hoàng hôn. Buổi tối, khi phố lễ hội, F&B, chợ phiên và hoạt động biểu diễn được kích hoạt, đô thị biển có thể kéo dài trải nghiệm thay vì “tắt đèn” sau giờ tắm biển.

Với Hà Tĩnh, mô hình này có ý nghĩa vượt ra ngoài một dự án đơn lẻ. Nếu được tổ chức bài bản, một điểm đến ven biển có hệ tiện ích đa lớp sẽ góp phần định hình thói quen tiêu dùng dịch vụ mới cho cư dân địa phương, tạo thêm lý do để khách nội vùng quay lại, đồng thời bổ sung sản phẩm du lịch khác biệt cho tỉnh. Đó là nền tảng để phát triển kinh tế đêm, dịch vụ gia đình, du lịch cuối tuần, wellness tourism và các hoạt động lễ hội theo mùa.

Tầm nhìn của Onsen Fuji nằm ở việc không xem đô thị biển chỉ là tập hợp công trình nghỉ dưỡng, mà là một hệ sinh thái trải nghiệm có khả năng tạo dòng người và chăm sóc đời sống con người. Là nhà phát triển tiên phong trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, trị liệu và chăm sóc sức khỏe trên nền tảng khoáng nóng tại Việt Nam, Onsen Fuji đã có kinh nghiệm từ mô hình Lynntimes Thanh Thủy, nơi công viên khoáng nóng, lưu trú và dịch vụ wellness được tổ chức thành điểm đến chăm sóc sức khỏe.