Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia (APGCONS) khẳng định năng lực tổng thầu tại dự án Luvista Quy Nhơn

Ngày 18/06/2026, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia (APGCONS) đã tổ chức Lễ khởi công phần thân dự án “Khu chung cư cao tầng CH-01 và CH-02” thuộc tổ hợp căn hộ cao cấp Luvista Quy Nhơn.

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Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, đồng thời khẳng định năng lực và uy tín của APGCONS trong lĩnh vực thi công các công trình cao tầng quy mô lớn.

Ảnh: Bát trống khai lễ sôi động, vang lên đầy khí thế mở màn chương trình, đánh dấu khoảnh khắc trọng đại của sự kiện mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, thành công và thịnh vượng.

Tọa lạc trên quỹ đất rộng hơn 8,3 ha tại mặt tiền đường Chế Lan Viên, phường Quy Nhơn Nam, Luvista Quy Nhơn được quy hoạch trở thành tổ hợp căn hộ cao cấp ven biển hiện đại với 5 block căn hộ, cung cấp 1.596 căn hộ cao cấp cùng 34 căn shophouse thương mại. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối thuận lợi đến trung tâm thành phố, các khu du lịch nổi tiếng như Ghềnh Ráng – Tiên Sa, Kỳ Co – Eo Gió, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và sân bay Phù Cát.

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí, Luvista Quy Nhơn còn được phát triển theo định hướng kiến tạo môi trường sống hiện đại với hệ thống tiện ích đồng bộ gồm công viên cây xanh, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, khu thể thao, đường dạo bộ và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị khu vực phía Nam thành phố Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư ngày càng gia tăng tại địa phương.

Ảnh: Hình ảnh dự án “Khu chung cư cao tầng CH-01 và CH-02” - Luvista Quy Nhơn.

Trong tổng thể dự án, APGCONS được Chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện gói thầu thi công kết cấu và hoàn thiện cơ bản khu CH-02. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 11.303 m², gồm 1 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 76.000 m², chiều cao gần 80 m. Đây là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án, đòi hỏi năng lực quản lý, tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng ở mức cao.

Ảnh: Nghi thức bấm nút phát lệnh khởi công gói thầu: “Thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản khu CH-02”

Việc được lựa chọn đồng hành tại Luvista Quy Nhơn Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế của APGCONS trên thị trường xây dựng Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án nhà cao tầng, khách sạn, khu đô thị và công trình dân dụng quy mô lớn trên cả nước. Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, APGCONS không ngừng đầu tư vào công nghệ, hệ thống quản trị và nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng thi công cũng như năng lực cạnh tranh.

Một trong những thế mạnh nổi bật của APGCONS là việc ứng dụng hệ thống quản trị ERP vào công tác điều hành dự án, giúp kiểm soát toàn diện các yếu tố về tiến độ, chất lượng, chi phí và nguồn lực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu, quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu thi công các công trình có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Trong quá trình triển khai dự án Luvista Quy Nhơn, APGCONS cam kết huy động đầy đủ nguồn lực về nhân sự, tài chính, thiết bị và công nghệ để bảo đảm công trình được thi công theo các tiêu chí cốt lõi: Tiến độ – Chất lượng – An toàn – Hiệu quả. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các đối tác liên quan nhằm kiểm soát chất lượng thi công ở từng giai đoạn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn lao động.

Ảnh: Đại diện các bên tham gia dự án cùng thực hiện nghi thức bắt tay đoàn kết, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ và cam kết đưa dự án Luvista Quy Nhơn triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

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Đại diện APGCONS cho biết, sự tin tưởng của Chủ đầu tư khi lựa chọn doanh nghiệp làm đơn vị thi công là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. Với kinh nghiệm thực tiễn, năng lực thi công đã được khẳng định cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, APGCONS đặt mục tiêu đưa dự án về đích đúng tiến độ, góp phần kiến tạo một công trình chất lượng, bền vững và trở thành điểm nhấn mới trong không gian đô thị ven biển Quy Nhơn.

Ảnh: Ông Lê Văn Hùng đại diện Nhà thầu chính APGCONS – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia – phát biểu cam kết về tiến độ, chất lượng và an toàn thi công tại Lễ khởi công phần thân dự án Luvista Quy Nhơn.

Lễ khởi công phần thân dự án Luvista Quy Nhơn không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới của dự án mà còn tiếp tục khẳng định năng lực của APGCONS trong vai trò nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, đồng hành cùng các chủ đầu tư kiến tạo những công trình chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển đô thị hiện đại và bền vững tại Việt Nam.