Sử dụng cầu thang để mở khoảng thông tầng trong căn biệt thự cũ

TPO - Công trình là dự án cải tạo lại căn biệt thự cũ tại Thảo Điền, TP.HCM. Kiến trúc cũ thiếu đi sự kết nối giữa các tầng và chưa cho thấy hết được sự bề thế.

Nhóm thiết kế đã dỡ một phần trần tầng một để tạo một khoảng thông tầng thông thoáng. Đồng thời loại bỏ thang bộ cũ thay bằng thang cuốn với đường cong chau chuốt mềm mại. Điều này vừa giải quyết bài toán ánh sáng và thông gió vừa tạo điểm nhấn thị giác, thay đổi hoàn toàn cảm nhận về không gian.

Từ kiến trúc cũ an toàn và nhàm chán, căn biệt thự trở nên phá cách, sang trọng và bề thế hơn. Khoảng thông tầng và thang bộ mới cũng chính là phương án để tạo ra sự kết nối không gian rõ ràng hơn theo trục đứng.

Thông qua hệ cửa kính, ánh sáng tự nhiên tràn ngập toàn bộ không gian ngôi nhà. Tùy thuộc vào thời điểm khác nhau trong ngày, không gian bên trong có thể nhận các biên độ chiếu sáng khác nhau. Thông qua nắng và cây xanh, bóng đổ trên tường tạo ra những trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh sự thay đổi về cấu trúc, đường nét ngôi nhà cũng được làm mềm bằng những đường cong, mái vòm. Điều này vừa giúp hình khối trở nên dễ chịu hơn, vừa tạo nên không khí về nơi chốn sang trọng và trang nhã hơn.

Giữa không gian tràn ngập ánh sáng và cây xanh xen kẽ, gia chủ có thể tận hưởng đời sống thư giãn như đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp.