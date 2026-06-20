Tuổi vàng tự quyết định hạnh phúc an dưỡng tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Thay đổi tư duy, chủ động chuẩn bị cho một tuổi già tự tại

Tại Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình hoặc chỉ sống với bạn đời đang có xu hướng tăng nhanh qua các năm theo Tổng cục Thống kê. Ước tính của Tổng cục thống kê vào năm 2038, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên khoảng hơn 21 triệu người (chiếm 20% tổng dân số), nghĩa là trong 5 người sẽ có 1 người cao tuổi. Đến năm 2039, dự báo số lượng người cao tuổi ở Việt Nam sẽ vượt quá số lượng trẻ em.

Đáng chú ý, đằng sau những con số nhân khẩu học này là một bài toán lớn về sức khỏe tinh thần. Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai, Viện Sức khỏe tâm thần, nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng một phần ba người cao tuổi từng trải qua cảm giác cô đơn, trong đó khoảng 5% thường xuyên hoặc luôn cảm thấy cô đơn. Những mất mát người thân, không còn công việc, khoảng cách thế hệ và sự thay đổi của xã hội khiến nhiều người già rơi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn kéo dài, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Chính thực trạng này đã thúc đẩy một làn sóng thay đổi tư duy mạnh mẽ của thế hệ cao niên thế kỷ 21. Họ không còn khép mình trong những định kiến cũ hay chọn cách sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Chia sẻ về xu hướng này, ông Lê Hùng – chuyên gia phát triển bất động sản sức khỏe nhấn mạnh: "Thế hệ cao niên hiện nay sở hữu tư duy rất hiện đại và có xu hướng tự quyết định chất lượng sống của mình. Tỷ trọng khách hàng lớn tuổi tìm đến phân khúc bất động sản sức khỏe ngày một tăng cao. Thay vì nghỉ hưu thụ động, họ chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai bằng cách tìm kiếm những không gian sống xanh, tích hợp sâu tiện ích chăm sóc thể chất lẫn tinh thần để hướng tới một cuộc sống độc lập, viên mãn."

Thiên nhiên khoáng đạt, hệ thống trị liệu khoáng nóng và không gian kết nối cộng đồng, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên là chốn an cư cho tuổi xế chiều viên mãn.

Xóa bỏ nỗi lo bằng nhịp sống chăm sóc sức khỏe chủ động

Một trong những nỗi sợ lớn nhất của người cao tuổi khi đi an dưỡng là cảm giác bị cô lập, xa rời nhịp sống xã hội trong những mô hình khép kín hay mang màu sắc y tế ảm đạm. Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên đã tiên phong kiến tạo một "liệu pháp chữa lành" hoàn hảo dựa trên quy hoạch đồng bộ của tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng bốn mùa cao cấp rộng 48ha.

Giá trị cốt lõi của dự án bắt đầu từ liệu pháp thiên nhiên lấy nguồn khoáng quý làm trung tâm. Tại đây, dòng căn hộ Thera Home sở hữu đặc quyền dẫn truyền nguồn khoáng tự nhiên trực tiếp vào từng tổ ấm. Y học đã chứng minh, thói quen ngâm khoáng nóng định kỳ giúp người lớn tuổi điều hòa huyết áp, giảm đau nhức xương khớp và cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Tòa căn hộ Thera Home và khu tắm khoáng nóng ngoài trời ngay dưới thềm nhà luôn sẵn sàng đón chờ các chủ nhân.

Bên cạnh khoảng lặng bình yên tại gia, nhịp sống của cư dân cao niên luôn tràn đầy năng lượng với công viên khoáng nóng bốn mùa rộng 5ha. Không gian mở này tích hợp trọn vẹn từ khu tắm Onsen, tắm bùn, tổ hợp xông hơi Jjimjilbang chuẩn Hàn đến spa massage trị liệu chuyên sâu, đan xen cùng hệ thống shophouse sầm uất ven sông.

Quy hoạch mở độc đáo này xóa nhòa hoàn toàn cảm giác u buồn thường thấy của tuổi già. Chỉ cần bước chân ra khỏi thềm nhà, các cư dân đã có thể thảnh thơi dạo bộ dưới những tán cây xanh, tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, đánh cờ và gặp gỡ những người bạn giai niên đồng điệu cùng đẳng cấp. Sự tương tác tự nhiên, năng động mỗi ngày chính là “đơn thuốc” hiệu quả nhất để triệt tiêu sự cô đơn của tuổi hưu.

Khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện không còn là sống lâu mà là sống chất lượng. Tuổi già hạnh phúc không đến từ sự chuẩn bị vội vàng ở những năm cuối đời, mà từ lựa chọn không gian sống đúng đắn ngay hôm nay để mỗi ngày trôi qua đều là sự tiếp nối của sức khỏe, niềm vui và những kết nối cộng đồng ý nghĩa.

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