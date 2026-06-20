Khi Bắc Ninh đón sóng cư dân quốc tế: Cơ hội nào cho nhà đầu tư Việt tại Mangala Complex?

Trong số nhiều dự án bất động sản đang chào bán tại Bắc Ninh, chỉ có hai dự án được cấp phép sở hữu cho người nước ngoài. Mangala Complex là một trong số đó.

Phối cảnh dự án Mangala Complex - Ảnh: DNCC

Mangala Complex, hội tụ những điều kiện cư dân quốc tế cần

Câu chuyện về Bắc Ninh những năm gần đây thường được kể qua những con số FDI ấn tượng, những khu công nghiệp không ngừng mở rộng và hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt nhà máy tại đây. Nhưng phía sau dòng vốn là bài toán con người: khi chuyên gia Hàn Quốc, kỹ sư Đài Loan, quản lý Trung Quốc, nhà đầu tư Nhật Bản ngày càng đông và ở lại ngày càng lâu, nhu cầu sở hữu một chỗ ở thực sự, thay vì thuê ở ngắn hạn, đang trở thành bài toán cần lời giải.

Theo số liệu của tỉnh Bắc Ninh, hiện nay tổng số lao động làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh khoảng 568.000 người, trong đó lao động nước ngoài chiếm khoảng 24.400 người.

Khi lựa chọn nơi an cư, chuyên gia nước ngoài thường không chỉ tìm một chỗ ở, mà tìm một cộng đồng tinh anh: nơi có vị trí kết nối thuận tiện, môi trường sống và tiện ích đủ đầy, cùng pháp lý và chính sách minh bạch. Những dự án thu hút được cộng đồng cư dân quốc tế thường có xu hướng duy trì mức giá trị bất động sản và tỷ lệ lấp đầy tích cực hơn mặt bằng chung.

Hà Nội là minh chứng rõ nhất cho điều này. Khu vực Keangnam ở Mỹ Đình, nhờ mật độ cư dân Hàn Quốc cao, đã hình thành nên cả một chuỗi nhà hàng, siêu thị, trung tâm tiếng Hàn, phòng khám phục vụ riêng cho cộng đồng này. Tương tự, khu vực Đào Tấn - Linh Lang với cộng đồng người Nhật đã trở thành một "phố Nhật" thu nhỏ, nơi giá thuê và giá trị bất động sản được neo giữ không phải bởi đầu cơ, mà bởi chính sự gắn bó của cộng đồng sống ở đó.

Sự xuất hiện dày đặc của những chuỗi dịch vụ "may đo" riêng cho một cộng đồng người nước ngoài chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Đó là tín hiệu thị trường rõ ràng nhất cho thấy nơi đó có sức mua ổn định và đủ lớn để nuôi sống hàng loạt mô hình kinh doanh cùng lúc. Khi nhu cầu thực dẫn dắt thị trường, giá trị bất động sản - cả giá bán lẫn giá thuê - có xu hướng tăng trưởng ổn định hơn thay vì phụ thuộc vào đầu cơ ngắn hạn.

Mangala Complex được đặt ở vị trí thuận tiện trong kết nối vùng - Ảnh: DNCC

Nếu soi chiếu, có thể thấy Mangala Complex đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn, nhu cầu đó. Về vị trí, dự án tọa lạc ngay trên trục Quốc lộ 17, liền kề khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, kết nối thuận tiện với hệ thống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 và chỉ 30 - 45 phút di chuyển đến sân bay Nội Bài.

Về môi trường sống và tiện ích, mô hình Live - Work - Play mà Mangala Complex theo đuổi chính là câu trả lời cho nhu cầu này: một hệ sinh thái khép kín, vận hành như một cộng đồng nhỏ hoàn chỉnh, hiện đại.

Trong đó, “Live” là không gian ở chất lượng cao; “Work” là hệ sinh thái văn phòng, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công việc; còn “Play” là các tiện ích mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Ngoài ra, việc Mangala Complex được cấp phép bán cho người nước ngoài đồng nghĩa với việc toàn bộ thủ tục sở hữu, từ hợp đồng mua bán đến giấy chứng nhận, đều được thực hiện minh bạch và đúng quy định - đây chính là yếu tố quan trọng để thuyết phục họ xuống tiền.

Mangala Complex được cấp phép bán cho người nước ngoài, điều này có ý nghĩa gì với nhà đầu tư trong nước?

Toạ lạc tại địa phương với số lượng lao động quốc tế lên hàng vài chục nghìn người, Mangala Complex mở ra một thị trường ngách mới trong đầu tư.

Với nhà đầu tư căn hộ cao tầng, việc Mangala Complex được cấp phép bán cho người nước ngoài đồng nghĩa với việc tệp khách hàng tiềm năng được mở rộng đáng kể, không chỉ là người mua trong nước mà còn bao gồm cả chuyên gia, doanh nhân nước ngoài có thu nhập cao và nhu cầu an cư thực sự. Cư dân tinh anh luôn sẵn sàng chấp nhận trả giá cao hơn để ở một dự án đầy đủ tiện ích nội khu.

Tháp căn hộ Mangala Tower - Ảnh: DNCC

Với nhà đầu tư Shop Building thấp tầng, bài toán cũng hấp dẫn không kém. Người nước ngoài không chỉ cần chỗ ở, mà nhu cầu chi tiêu cho sinh hoạt, vui chơi giải trí…. Khi mật độ cư dân quốc tế tại Mangala Complex đủ lớn, khu thương mại bên dưới sẽ hưởng lợi. Với vị trí Shop Building và lưu lượng khách ổn định từ cộng đồng cư dân quốc tế ngay trong nội khu, đây là mô hình kinh doanh được đánh giá có kỳ vọng sinh lời cao.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh, Mangala Complex hội tụ đủ ba yếu tố mà một sản phẩm đầu tư sinh lời bền vững cần có: vị trí chiến lược trong lõi công nghiệp tăng trưởng nhanh, pháp lý minh bạch mở cửa cho cả người nước ngoài và tiện ích nội khu đủ sức hình thành một cộng đồng cư dân quốc tế thực sự. Đây không phải dự án cần thị trường sốt mới tăng giá, mà có khả năng tăng giá theo đúng nhịp phát triển của nền kinh tế công nghiệp.

Chưa kể, với tổng số lượng chỉ 727 sản phẩm trên toàn dự án, quỹ căn của Mangala Complex chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ lượng cầu thực tế đang tồn tại trong khu vực.

Khi cả người nước ngoài tìm nơi an cư lẫn nhà đầu tư Việt Nam tìm cơ hội đón đầu cùng hướng về một quỹ sản phẩm có hạn, áp lực tăng giá sẽ là xu hướng, không đơn thuần chỉ là kỳ vọng.