Đất lúa trong khu dân cư đã xây nhà có được chuyển sang đất ở?

TPO - Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Đất đai.

Theo phản ánh của người dân ở An Giang, khoảng năm 2000, gia đình có gần 10.000 m2 đất nông nghiệp được quy hoạch làm khu dân cư chức năng văn hóa, phần còn lại là gần 500 m2.

Sau khi thu hồi sổ đỏ để bồi thường, địa phương đã trả lại cho gia đình sổ đỏ khác với diện tích gần 500 m2 và trong phần mục đích sử dụng ghi "Lúa", nhưng từ đó đến nay do nằm giữa khu dân cư nên gia đình bà không trồng được gì. Năm 2008, gia đình cất một căn nhà trên phần đất này. Nay gia đình muốn chuyển mục đích sử dụng thì có được hưởng chính sách ưu đãi không?.

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Đất đai. Ảnh minh hoạ: Ninh Phan.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 (được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2024).

Cụ thể, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai.

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai.

Trình tự, thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có thủ tục về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 121 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, do không có hồ sơ cụ thể và trong nội dung kiến nghị có nêu hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 500 m2, mục đích sử dụng là đất trồng lúa nhưng đã chuyển một phần diện tích sang đất ở. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gia đình liên hệ UBND cấp xã nơi có đất để được hướng dẫn và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

​