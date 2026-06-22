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Cà Mau:

Kiến nghị thu hồi đất dự án 4 triệu cây giống bỏ hoang 17 năm

Tân Lộc

TPO - Sau 17 năm được giao đất để sản xuất 4 triệu cây giống mỗi năm, dự án của Công ty Độc Lập ở Cà Mau hiện chỉ có cỏ dại cùng căn chòi xuống cấp.

Ngày 21/6, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa có kết luận thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Độc Lập (Công ty Độc Lập) làm nhà đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 7/2009, tại khu tái định canh, định cư Khánh An (xã Khánh An, tỉnh Cà Mau), với diện tích sử dụng hơn 100.000 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng, để sản xuất giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, quy mô 4 triệu cây giống mỗi năm. Dự án dự kiến khởi công tháng 6/2009 và hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 3/2010.

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Dự án sản xuất giống cây rừng tại Cà Mau bỏ hoang suốt 17 năm. Ảnh minh hoạ.

Theo kết luận thanh tra, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Độc Lập không còn hoạt động tại địa phương, không có văn phòng, nhà xưởng, công trình hay nhân sự liên quan đến dự án. Khu đất dự án hiện không có người quản lý và cũng không có thông tin liên lạc. Hiện trạng khu đất còn một số cây ăn trái, cây tạp và cỏ dại. Trên đất có một căn chòi bằng gỗ, mái lợp tôn đã xuống cấp nghiêm trọng và không có điện thắp sáng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, sau khi được giao đất, doanh nghiệp chỉ trồng một số loại cây trong giai đoạn 3 năm đầu của dự án. Từ đó đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không tiếp tục triển khai các hạng mục theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp và bỏ hoang đất.

Tính đến tháng 11/2024, Công ty Độc Lập còn nợ tiền thuê đất 246 triệu đồng, nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thực hiện quy trình thu hồi đất dự án trên. Thuế tỉnh tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế buộc Công ty Độc Lập nộp tiền thuê đất còn nợ.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường); Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây (nay là Sở Tài chính); cùng UBND xã Khánh An do thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai dự án.

Tân Lộc
#dự án cây giống #Cà Mau #thu hồi đất #bỏ hoang #quản lý nhà nước

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