Sự kiện giới thiệu Khải Hoàn Imperial thu hút giới tinh hoa

Với Khải Hoàn Imperial, sự khan hiếm không chỉ bởi số lượng giới hạn, mà còn đến từ giá trị “may đo” khó có thể sao chép hay đại trà hóa. Chính điều đó góp phần định hình sức hấp dẫn riêng của dòng căn hộ Bespoke trong mắt giới tinh hoa.

Sự kiện chính thức giới thiệu dự án Khải Hoàn Imperial diễn ra vào ngày 20/6/2026

Mang khái niệm “căn hộ Bespoke” đến thị trường trong thời gian chưa lâu, nhưng Khải Hoàn Imperial liên tục tạo được hiệu ứng tích cực nhờ định vị khác biệt và cách tiếp cận riêng. Không đi theo tư duy đại trà hay đơn thuần xây dựng nhà ở giản đơn, dự án lấy con người làm trung tâm, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng cư dân chất lượng cao đang ngày càng gia tăng tại Đông Bắc TP.HCM, gồm đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý cấp cao, lực lượng trí thức trong nước lẫn quốc tế. Theo đó, mọi chi tiết từ quy hoạch tổng thể, thiết kế không gian đến hệ tiện ích đều được tính toán theo tinh thần “may đo”, đề cao trải nghiệm cá nhân, sự riêng tư và những tiêu chuẩn tận hưởng ngày càng tinh tế của mỗi chủ nhân.

Khải Hoàn Imperial tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, trực diện tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM và AEON Mall Bình Dương Canary

Trong bối cảnh Đông Bắc TP.HCM đang vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới nhờ sự cộng hưởng của dòng vốn FDI, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng và định hướng phát triển đô thị công nghệ cao gắn với TOD, Khải Hoàn Imperial hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này khi tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13 – trục giao thương huyết mạch đang được mở rộng lên 10 - 14 làn xe, đồng thời là một trong số ít dự án trực diện tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM và đối diện AEON Mall Bình Dương Canary. Bên cạnh lợi thế kết nối liên vùng từ Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, dự án nằm ngay lõi TOD giàu tiềm năng, đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư, chuyên gia và dư địa gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.

Song song đó, Khải Hoàn Imperial còn sở hữu lợi thế khi hiện diện giữa hệ sinh thái tiện ích đã phát triển hoàn chỉnh. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận AEON Mall Bình Dương Canary, sân golf Sông Bé 104ha, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia, hệ thống trường học quốc tế cùng các khu công nghiệp trọng điểm như VSIP 1 và Việt Hương…. không chỉ đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập và giải trí hàng ngày mà còn góp phần định hình chuẩn sống hạng sang dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tiếp nối tinh thần Bespoke xuyên suốt dự án, Khải Hoàn Imperial phát triển hệ tiện ích đa tầng với sự tính toán kỹ lưỡng trong từng không gian, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thư giãn, chăm sóc sức khỏe đến kết nối cộng đồng và phát triển bản thân của mỗi cư dân. Tại tầng trệt, các tiện ích như Quảng trường Tri thức, Công viên Tinh hoa hội tụ, hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải hay khu BBQ được định hướng trở thành không gian kết nối, giao lưu và nuôi dưỡng những giá trị cộng đồng. Trong khi đó, tầng 21 với tổ hợp tiện ích đặc quyền “thư giãn giữa tầng không” với hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, phòng tập Virtual Golf, thư viện, trung tâm gym – fitness, spa – sauna, phòng sáng tạo đa phương tiện, rạp chiếu phim mini… giúp mỗi chủ nhân tìm thấy sự cân bằng, tận hưởng những khoảng lặng riêng tư, khơi nguồn sáng tạo và tái tạo năng lượng sau những bộn bề thường nhật.

Bộ sưu tập căn hộ Bespoke giới hạn Giai đoạn 1 của Khải Hoàn Imperial nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Sau thời gian nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đợi từ thị trường, những căn hộ Bespoke đầu tiên tại Khải Hoàn Imperial đã chính thức được ra mắt tại sự kiện giới thiệu dự án ngày 20/6 vừa qua, đánh dấu sự xuất hiện của một chuẩn sống hạng sang mang đậm dấu ấn cá nhân hóa giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM. Nổi bật với số lượng hữu hạn cùng triết lý “may đo” khác biệt, bộ sưu tập căn hộ Bespoke hạng sang nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường. Không ít khách hàng chủ động tìm hiểu và mong muốn sớm sở hữu những căn hộ đầu tiên của dự án.

Khi tính khan hiếm ngày càng trở thành yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của bất động sản hạng sang, việc sở hữu một sản phẩm tại Khải Hoàn Imperial là sự cộng hưởng giữa giá trị tài sản, phong cách sống khác biệt và vị thế danh giá của mỗi chủ nhân. Được phát triển dành cho nhóm khách hàng đề cao những trải nghiệm sống tinh tuyển, Khải Hoàn Imperial được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo sức hút, góp phần định hình một chuẩn sống mới tại tâm điểm Đông Bắc TP.HCM.