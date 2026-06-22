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Sức khỏe

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Phát hiện chùm ca nhiễm độc chì tập thể có quy mô lớn

Vân Sơn

TPO - Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện điển hình của nhiễm độc chì mạn tính, một số trường hợp nặng xuất hiện đường viền màu xám đen ở lợi và nướu răng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu của các bệnh nhân đều vượt xa ngưỡng an toàn cho phép.

Ngày 22/6, PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp và Phục hồi Chức năng TPHCM cho biết, bệnh viện vừa phát hiện chùm ca nhiễm độc chì nghề nghiệp nghiêm trọng ở 15 công nhân của một công ty sản xuất ắc quy tại Tây Ninh.

Vụ việc được đánh giá là một trong những chùm ca nhiễm độc chì tập thể có quy mô lớn mà bệnh viện tiếp nhận trong thời gian gần đây.

Theo ghi nhận, các công nhân bị nhiễm độc chì có thời gian làm việc từ 5 đến 10 năm, trực tiếp tham gia những công đoạn có nguy cơ phơi nhiễm cao như đúc lưới cực, trét cao chì lên lưới cực và hàn liên kết các lá ắc quy. Quá trình sản xuất phát sinh nhiều bụi chì và hơi oxit chì trong môi trường nhiệt độ cao.

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Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Điều trị Bệnh nghề nghiệp khám sức khỏe cho người lao động

Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện điển hình của nhiễm độc chì mạn tính như đau quặn bụng từng cơn, mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, đau đầu, chóng mặt và da xanh xao. Một số trường hợp nặng xuất hiện đường viền màu xám đen ở lợi và nướu răng, dấu hiệu đặc trưng của tình trạng ngộ độc chì kéo dài.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu của các bệnh nhân đều vượt xa ngưỡng an toàn cho phép đối với người lao động. Trong khi ngưỡng an toàn thông thường dưới 40 µg/dL, nhiều trường hợp ghi nhận chỉ số trên 100 µg/dL, thuộc mức nhiễm độc trung bình đến nặng.

Đáng chú ý, một số công nhân đã xuất hiện biến chứng thần kinh ngoại biên với các triệu chứng tê bì tay chân, giảm cảm giác đầu chi, yếu cơ và ảnh hưởng đến khả năng vận động, gây khó khăn trong các hoạt động cầm, nắm. May mắn, các bác sĩ chưa ghi nhận trường hợp nào tổn thương não nghiêm trọng.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị bằng thuốc thải chì nhằm loại bỏ kim loại nặng khỏi cơ thể thông qua đường tiết niệu. Đồng thời, bệnh viện kết hợp phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và bổ sung các vi chất như canxi, sắt, kẽm, vitamin C để hỗ trợ quá trình hồi phục.

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Các chuyên gia y tế kêu gọi doanh nghiệp và người lao động cần đặc biệt cảnh giác và nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động phát hiện bệnh

Một liệu trình điều trị thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần tùy theo mức độ nhiễm độc và khả năng đào thải chì của từng người bệnh.

PGS Minh Hoàng cho biết, sau quá trình điều trị, hiện sức khỏe của 15 công nhân đã có những cải thiện tích cực. Các cơn đau bụng giảm rõ rệt, tinh thần tỉnh táo hơn và nồng độ chì trong máu đang giảm dần theo phác đồ điều trị.

Bệnh viện Điều trị Bệnh nghề nghiệp và Phục hồi Chức năng TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá môi trường lao động tại nhà máy, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cải thiện hệ thống thông hút gió và quy trình sản xuất nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm chì cho người lao động.

Theo các chuyên gia, nhiễm độc chì mạn tính thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Các biểu hiện ban đầu như đau đầu, mệt mỏi, chán ăn hoặc đau bụng rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường khiến người lao động không phát hiện bệnh sớm.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiễm độc chì có thể gây suy giảm nhận thức, tổn thương thận mạn tính, loãng xương do chì thay thế canxi trong xương và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới.

Ngành y tế khuyến cáo người làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc với chì cần đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng quặn tái diễn không rõ nguyên nhân, tê bì tay chân, sụt cân nhanh, da xanh xao hoặc xuất hiện viền đen ở chân răng.

PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng cảnh báo, nhiễm độc hóa chất là một trong nhiều bệnh nghề nghiệp đang âm thầm tàn phá sức khỏe người lao động. Trong ngành dệt may, bụi phổi bông thường diễn tiến kín đáo, đến khi xuất hiện ho kéo dài, khó thở thì tổn thương phổi đã khó phục hồi. Tương tự, điếc nghề nghiệp ở công nhân cơ khí, dập kim loại hay sản xuất điện tử cũng tích lũy qua nhiều năm và chỉ được phát hiện khi sức nghe suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ khám bệnh nghề nghiệp và quan trắc môi trường lao động khiến nguy cơ bỏ sót bệnh ở giai đoạn sớm.

Vân Sơn
#Nhiễm độc chì nghề nghiệp #Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân #Chẩn đoán và điều trị nhiễm độc chì #Các bệnh nghề nghiệp phổ biến #Ý thức phòng ngừa và an toàn lao động #TPHCM

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