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Pháp luật

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Bị phạt vì đăng video bịa chuyện 'chồng bỏ vợ theo tiểu tam' để câu view

Nguyễn Dũng

TPO - Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, một người đàn ông đã tự ý quay video, bịa đặt nội dung liên quan đến đời tư người khác rồi đăng tải lên TikTok và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/6, Công an xã Long Điền (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.M.A. (38 tuổi) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

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Công an làm việc với ông T.M.A. - người đăng thông tin sai sự thật.

Theo cơ quan công an, chiều 14/6, tại ấp Phước Trung, xã Long Điền xảy ra vụ cãi vã giữa ông K.T.H. và một người thân trong gia đình liên quan đến việc phân chia tiền bạc. Sau đó, ông H. phát hiện trên TikTok xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi của mình kèm nội dung: “Ck bỏ vk con theo tiểu tam 2 đời ck” (Chồng bỏ vợ con theo tiểu tam 2 đời chồng - PV).

Cho rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc bản chất vụ việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và hạnh phúc gia đình, ông H. đã trình báo cơ quan công an.

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Nội dung bị cắt ghép sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Điền nhanh chóng xác minh, làm rõ người đăng tải là ông T.M.A. Qua làm việc, người này thừa nhận đã dùng điện thoại quay lại vụ cãi vã khi đi ngang qua khu vực xảy ra sự việc. Dù không quen biết các bên liên quan và không nắm rõ nguyên nhân vụ việc, ông A. vẫn tự ý biên tập, chèn nội dung sai sự thật vào video rồi đăng công khai lên TikTok nhằm thu hút lượt xem.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video sau khi biết thông tin đăng tải là không đúng sự thật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Long Điền đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông A. theo quy định.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến người khác khi chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi bịa đặt, xuyên tạc sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
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