Hỗn chiến từ cuộc nhậu, nhóm đối tượng bị khởi tố

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố nhóm đối tượng dùng dao, gạch đánh nhau tại chợ trung tâm xã Nguyên Bình. Nguyên nhân xảy ra xuất phát từ một cuộc nhậu đêm.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, các đơn vị nghiệp vụ vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Thắng (SN 2007, trú xã Thành Công), Đặng Tiến Hiển (SN 2001, trú xã Tam Kim) và Đ.T.H (SN 2009, trú xã Tam Kim).

Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 16/4, nhóm thanh niên trên cùng một số người khác uống rượu tại khu vực trước cổng chợ trung tâm xã Nguyên Bình. Trong lúc uống rượu, giữa các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Cả ba đối tượng bị tạm giữ tại trụ sở công an. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Đến khoảng 1h cùng ngày, các bên xảy ra xô xát, sau đó rượt đuổi và đánh nhau từ khu vực cổng chợ đến đoạn cầu nhỏ gần Trung tâm Y tế xã Nguyên Bình, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Tại đây, các đối tượng sử dụng gạch và ghế nhựa tấn công nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hoàng Văn Thắng dùng dao gấp đâm nhiều nhát vào vùng lưng của Đặng Tiến Hiển, khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8% và phải đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nguyên Bình đã có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Hoàng Văn Thắng về các tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố Đặng Tiến Hiển và Đ.T.H về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hiện cả 3 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.