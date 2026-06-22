Bắt 'trùm' đường dây cá cược bóng đá qua mạng quy mô lớn ở Tây Ninh

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Phi Tân cầm đầu với tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 22/6, Công an xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Lực lượng Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên không gian mạng với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Hậu Nghĩa đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác lập kế hoạch đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, sáng 21/6, lực lượng chức năng kiểm tra một địa điểm tại ấp Bàu Công, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Nguyễn Phi Tân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá cược bóng đá với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, công an xác định Nguyễn Phi Tân (SN 1980, ngụ xã Hậu Nghĩa) là đối tượng cầm đầu đường dây. Tại hiện trường, Tân sử dụng máy tính, điện thoại truy cập hệ thống cá cược trực tuyến để tiếp nhận, tổng hợp các "kèo" cá cược của người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ nhiều tang vật, phương tiện cùng số tiền được cho là sử dụng vào hoạt động đánh bạc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Phi Tân thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Mở rộng vụ án, công an đã mời làm việc 12 người liên quan để làm rõ vai trò, mức độ tham gia.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 4/2026, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Đối tượng sử dụng các thiết bị điện tử theo dõi tỷ lệ cược, nhận cá độ các trận bóng đá trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 4 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý đã phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, quy đổi thành số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.