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Thế giới

Báo Ukraine: Nhiều tiếng nổ vang lên ở Crimea ngày thứ hai liên tiếp

Minh Hạnh

TPO - Tiếng nổ đã vang lên trên khắp bán đảo Crimea vào đêm 21, rạng sáng 22/6. Các báo cáo trên mạng xã hội cho biết, một tòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị tấn công và máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào Nhà máy Nhiệt điện Tavriyskaya.

Báo cáo về các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau của Crimea đã bắt đầu xuất hiện vào tối 21/6.

Theo các kênh Telegram, những tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở Armiansk (thuộc quận Perekop của Crimea), nơi một đám cháy bùng phát gần nhà ga xe lửa.

Người dùng mạng xã hội cũng báo cáo nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng ở Feodosiia, Sevastopol, cũng như các khu vực khác của Crimea.

Sau đó, xuất hiện các báo cáo về việc mất điện ở một số khu vực của Crimea, bao gồm Feodosiia, Sevastopol và Kerch.

Hãng tin Pravda trích dẫn một số nguồn tin cho biết, một toà nhà do cơ quan biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga sử dụng gần ga xe lửa Armiansk đã bị tấn công và gây ra hỏa hoạn. Vụ nổ đầu tiên kéo theo các vụ nổ thứ cấp, có thể là do đạn dược.

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Toà nhà bị tấn công. (Ảnh: Pravda)
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Cột khói bốc lên nghi ngút. (Ảnh: Pravda)

Ngoài ra, các báo cáo trên mạng xã hội cho biết máy bay không người lái cũng đã tấn công Nhà máy Nhiệt điện Tavriyskaya.

Chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin này. Sáng 22/6, Nga thông báo tạm thời đóng cửa cầu Crimea.

Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, các cơ sở ở cả hai phía của cầu Crimea đã bị tấn công, bao gồm hệ thống hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar và một kho dầu ở Kerch.

Trong khi đó tại thủ đô Mátxcơva (Nga), hệ thống phòng không đã bắn hạ tổng cộng 84 máy bay không người lái của đối phương trong đêm 21 rạng sáng 22/6. Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất trong hai năm qua nhằm vào Mátxcơva.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #bán đảo Crimea #FSB #xung đột Nga - Ukraine

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