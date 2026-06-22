Phá cửa tìm người đàn ông mất liên lạc, bất ngờ phát hiện dưới giếng sâu 30m

TPO - Phá cửa căn nhà khóa kín nhưng không thấy người đàn ông mất liên lạc, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện nạn nhân dưới đáy giếng sâu 30m và khẩn trương giải cứu thành công.

Clip Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Đắk Lắk cứu người đàn ông kẹt dưới giếng.

Ngày 22/6, UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 30m, đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến bệnh viện theo dõi sức khỏe.

Trước đó, tối 21/6, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của bà T. (77 tuổi, trú phường Tân An) về việc con trai là anh L.V.V. (36 tuổi) có biểu hiện bất thường, khóa cửa từ bên trong và người thân gọi không được.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phá cửa kiểm tra nhưng không phát hiện anh V. trong nhà. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nắp giếng trong khuôn viên nhà đã bị mở và anh V. đang ở dưới đáy giếng.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai phương án cứu nạn. Đơn vị đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường.

Do giếng sâu khoảng 30m, không gian chật hẹp, thiếu oxy, lực lượng cứu nạn đã thả bình oxy xuống hỗ trợ nạn nhân, đồng thời cử một chiến sĩ được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đu dây xuống đáy giếng tiếp cận anh V.

Sau hơn 30 phút nỗ lực cứu nạn, các chiến sĩ đã đưa anh V. lên mặt đất an toàn. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện để theo dõi và chăm sóc sức khỏe.