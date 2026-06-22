TIN BUỒN

Cụ ông: Đỗ Đức Song

Sinh năm: 1931

Là bố của đồng chí Đỗ Thị Nga, nhân viên nhóm số hóa, phòng Tổ chức – Hành chính; bố đồng chí Đỗ Văn Phượng, nguyên Trưởng ban Quản lý toà nhà; bố đồng chí Đỗ Văn Hà, nguyên Phó phòng Hành chính Quản trị báo Tiền Phong.

Nơi ở: Thôn Bích Kê, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên (xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ).

Đã từ trần hồi: 18 giờ 55 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2026 (tức ngày 7 tháng 5 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 96 tuổi.

Lễ viếng vào hồi: 13 giờ 45 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026.

An táng tại nghĩa trang thôn Bích Kê, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

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