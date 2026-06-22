Khoảng 1.000 người diện áo dài diễu hành ở Lễ hội Sen Hà Nội

TPO - Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/6/2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng cùng các hoạt động đặc sắc. Trong đó có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc gắn với sen dân gian và diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố”. Dự kiến có khoảng 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành.

Sở Du lịch Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 với mục tiêu cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của thành phố về phát triển văn hóa và du lịch Thủ đô.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 hướng tới quảng bá những nét đẹp, giá trị văn hóa, du lịch của Thăng Long - Hà Nội, vùng đất Tây Hồ và đặc biệt là hình ảnh hoa sen - loài hoa tượng trưng cho khí phách, bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là từng bước xây dựng Lễ hội Sen Hà Nội trở thành sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên của Thủ đô với quy mô quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phối cảnh Lễ hội Sen Hà Nội trên mặt nước hồ Tây.

Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân, khu vực Hồ Tây cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn phường Tây Hồ và thành phố Hà Nội.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra từ 19h đến 21h ngày 26/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Số 2 đường Thụy Khuê, Tây Hồ). Chương trình bế mạc được tổ chức vào tối 28/6 tại cùng địa điểm.

Điểm nhấn của Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là chuỗi không gian văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch được tổ chức xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện. Trong đó, Không gian Sen - Tinh hoa và đời sống được tổ chức tại Vườn hoa Lý Tự Trọng với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp của sen trong văn hóa Việt.

Không gian này sẽ giới thiệu các giống sen của Hà Nội và nhiều địa phương như Nghệ An, Huế, Đồng Tháp, quảng bá hệ sinh thái sen và các điểm đến du lịch gắn với sen. Bên cạnh đó là các tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo đương đại như sen và giấy dó, sen thư pháp, sen trên gỗ lũa, sen và sơn mài, sen và gốm sứ.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ lấy cảm hứng từ hoa sen như chạm khắc, thêu, tạo hình, lụa, hoa giấy, nón lá sen… cũng sẽ được giới thiệu tới du khách.

Một không gian trang trí tại hồ Tây.

Đặc biệt, lễ hội dành không gian riêng cho nghề dệt lụa tơ sen với sự tham gia của các nghệ nhân làng nghề, đồng thời trình diễn các bộ sưu tập thời trang sử dụng chất liệu và họa tiết về sen.

Không gian thưởng trà và trải nghiệm văn hóa trà sen cũng là hoạt động đáng chú ý. Cùng với đó là khu vực quảng diễn và giới thiệu các món ẩm thực từ sen như chè hạt sen, mứt sen, trà hoa sen, trà tim sen, chè long nhãn, cơm lá sen...

Ban tổ chức cũng xây dựng các tiểu cảnh, khu check-in mang chủ đề lễ hội nhằm tạo điểm nhấn cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn có nhiều chương trình đồng hành như biểu diễn nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhiếp ảnh Hương sắc Sen Tây Hồ diễn ra trong suốt 3 ngày tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ...