Giới trẻ chi tiền triệu chụp bộ ảnh sen Hồ Tây

TPO - Những ngày giữa tháng 6, các đầm sen quanh Hồ Tây (Hà Nội) bước vào thời điểm nở rộ nhất trong năm. Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt để thuê trang phục, trang điểm và ghi lại những khoảnh khắc giữa không gian ngát hương sen.