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Giới trẻ

Giới trẻ chi tiền triệu chụp bộ ảnh sen Hồ Tây

Dương Triều

TPO - Những ngày giữa tháng 6, các đầm sen quanh Hồ Tây (Hà Nội) bước vào thời điểm nở rộ nhất trong năm. Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt để thuê trang phục, trang điểm và ghi lại những khoảnh khắc giữa không gian ngát hương sen.

VIDEO: Đầm sen Hồ Tây nở rộ.
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Không còn là hoạt động ngắm hoa đơn thuần, chụp ảnh sen﻿ đang trở thành trải nghiệm được nhiều người trẻ đầu tư công phu. Để có một bộ ảnh ưng ý, nhiều người sẵn sàng chi từ một đến vài triệu đồng cho các dịch vụ đi kèm.

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Tại các đầm sen nổi tiếng như Đầm Đông hay Ao Thủy Sứ, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái diện áo dài, áo yếm, áo tứ thân tạo dáng bên hồ sen từ 5h sáng. Xung quanh là các ê-kíp gồm nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm và người hỗ trợ đạo cụ làm việc liên tục.
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Nguyễn Thu Trang (22 tuổi, sinh viên khu vực Cầu Giấy) cho biết đã lên kế hoạch chụp ảnh sen từ nhiều tuần trước.
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"Mỗi năm chỉ có một mùa sen nên tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Tổng chi phí cho lần chụp này khoảng 2 triệu đồng, gồm trang điểm, thuê trang phục và chụp ảnh", Trang chia sẻ.
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Theo khảo sát, giá vé vào các đầm sen quanh Hồ Tây dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng một người. Chi phí thuê áo dài, áo yếm hoặc trang phục truyền thống từ vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, các gói chụp ảnh chuyên nghiệp phổ biến ở mức từ 1 đến 3 triệu đồng, tùy số lượng ảnh và yêu cầu chỉnh sửa.
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Nhiều nhiếp ảnh gia cho biết mùa sen là một trong những thời điểm bận rộn nhất trong năm. Để tránh nắng nóng và có ánh sáng đẹp, phần lớn khách hàng lựa chọn chụp vào khung giờ từ 5h đến 8h sáng.
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"Từ đầu tháng 6 đến nay, lịch chụp cuối tuần gần như kín. Có ngày tôi thực hiện 2-3 bộ ảnh liên tiếp tại các đầm sen quanh Hồ Tây", một nhiếp ảnh gia tự do cho biết.
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Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến Hồ Tây để trải nghiệm mùa sen. Sau khi chụp ảnh, nhiều người lựa chọn ngồi thưởng thức trà sen, chè sen hoặc tham quan các khu vực ven hồ.
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Các chủ đầm sen cho biết lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, đặc biệt vào cuối tuần. Nhiều thời điểm, các lối đi trong đầm và những vị trí chụp ảnh đẹp đều kín người chờ đến lượt.
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Sức hút của mùa sen không chỉ đến từ vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng đất Hà thành mà còn từ nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn mùa hè. Với nhiều người trẻ, khoản chi vài triệu đồng cho một bộ ảnh được xem là xứng đáng để có những bức hình đẹp và trải nghiệm không khí mùa sen Hồ Tây chỉ kéo dài trong vài tuần mỗi năm.
Dương Triều
#sen Hồ Tây #chụp ảnh #giới trẻ #mùa hè #đầm sen #du lịch Hà Nội #trang phục truyền thống

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