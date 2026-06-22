Giới trẻ chi tiền triệu chụp bộ ảnh sen Hồ Tây

TPO - Những ngày giữa tháng 6, các đầm sen quanh Hồ Tây (Hà Nội) bước vào thời điểm nở rộ nhất trong năm. Từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt để thuê trang phục, trang điểm và ghi lại những khoảnh khắc giữa không gian ngát hương sen.
Tại các đầm sen nổi tiếng như Đầm Đông hay Ao Thủy Sứ, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô gái diện áo dài, áo yếm, áo tứ thân tạo dáng bên hồ sen từ 5h sáng. Xung quanh là các ê-kíp gồm nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm và người hỗ trợ đạo cụ làm việc liên tục.
"Mỗi năm chỉ có một mùa sen nên tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Tổng chi phí cho lần chụp này khoảng 2 triệu đồng, gồm trang điểm, thuê trang phục và chụp ảnh", Trang chia sẻ.
Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều du khách từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến Hồ Tây để trải nghiệm mùa sen. Sau khi chụp ảnh, nhiều người lựa chọn ngồi thưởng thức trà sen, chè sen hoặc tham quan các khu vực ven hồ.