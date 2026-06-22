Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Thủ lĩnh Đoàn miền Tây kỳ vọng một nhiệm kỳ mới đột phá

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, những thủ lĩnh Đoàn tại cơ sở ở miền Tây kỳ vọng một nhiệm kỳ mới đột phá. Theo đó, tổ chức Đoàn phải tiên phong dẫn dắt người trẻ làm chủ công nghệ, định hình chân dung "Thanh niên số - Công dân số" để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ "màu áo xanh" chuyển đổi số nơi đô thị

Anh Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đoàn phường Cái Khế (TP. Cần Thơ) chia sẻ, tổ chức Đoàn không chỉ môi trường rèn luyện, cống hiến, mà còn là ngôi nhà chung của tuổi trẻ, nơi giúp mỗi đoàn viên trưởng thành hơn trong nhận thức, hành động và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

"Trải qua những năm tháng tham gia công tác Đoàn, tôi luôn cảm nhận sâu sắc vai trò của Đoàn trong việc đồng hành, định hướng và phát huy sức trẻ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội”, anh Thành nói.

Anh Nguyễn Trường Thành - Bí thư Đoàn phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

Nhìn lại giai đoạn 2023 - 2025, anh Thành cho rằng, dấu ấn của tuổi trẻ Cái Khế in đậm trên từng tuyến hẻm "Văn minh - an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp"; qua những chuyến "Hành trình yêu thương" chăm lo cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; hay những giọt máu nghĩa tình trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện.

Thế nhưng, điều vị thủ lĩnh Đoàn đô thị này trăn trở và cảm nhận rõ nhất lại chính là áp lực phải tự đổi mới mình của tổ chức Đoàn trước làn sóng chuyển đổi số. Anh Thành đúc kết: “Các hoạt động ngày càng phải gần gũi với nhu cầu thực tế của thanh niên. Nội dung tuyên truyền nếu không sinh động trên các nền tảng số, chúng ta sẽ tự đánh mất lợi thế tập hợp thanh niên trong bối cảnh hiện nay”.

Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Trường Thành thẳng thắn đưa ra các hiến kế nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn. Cụ thể, bên cạnh các buổi sinh hoạt truyền thống, Đoàn cần tăng cường các diễn đàn trực tuyến, cuộc thi sáng tạo trên nền tảng số, gắn chặt với thị hiếu và nhu cầu của thanh niên đô thị.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đoàn, số hóa dữ liệu đoàn viên để tối ưu hóa năng lực quản lý và tương tác trên không gian mạng. Ngoài ra, tổ chức Đoàn cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo để tạo ra một lớp thanh niên bản lĩnh, có tri thức và khát vọng cống hiến lớn.

“Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIII sẽ là dấu mốc mở ra những động lực mới. Tuổi trẻ cơ sở cần những đòn bẩy công nghệ như vậy để viết tiếp câu chuyện cống hiến”, anh Thành bày tỏ.

Đến bài toán "ly nông không ly hương"

Cùng chung khát vọng đổi mới, nhưng từ góc nhìn của một địa bàn thuần nông, anh Nguyễn Khánh Đăng – Bí thư Đoàn xã Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) lại gửi đến Đại hội những trăn trở về nguồn nhân lực trẻ ở nông thôn.

Theo anh Đăng, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá. Thanh niên nông thôn hiện có khát khao làm giàu, tiếp cận tri thức mới rất lớn, nhưng thực tế khoảng cách công nghệ giữa thành thị và nông thôn vẫn là một rào cản không nhỏ.

Anh Nguyễn Khánh Đăng – Bí thư Đoàn xã Cờ Đỏ (TP Cần Thơ).

Để giải bài toán trên, anh Đăng mạnh dạn đề xuất Trung ương Đoàn nghiên cứu xây dựng chương trình “Thanh niên số - Công dân số - Nhà sáng tạo trẻ”, triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

“Đoàn cần phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, kinh tế số và thương mại điện tử bằng các bài học ngắn gọn, trực quan qua mạng xã hội, để thanh niên nông thôn ở bất kỳ đâu cũng có thể học được”, anh Đăng hiến kế.

Đặc biệt, đối với khu vực nông nghiệp, Bí thư Đoàn xã Cờ Đỏ mong muốn, Trung ương Đoàn thiết lập các mô hình “Thanh niên nông thôn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Tổ chức Đoàn phải là cầu nối vững chắc đưa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ về tận ruộng đồng. Qua đó giúp người trẻ ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc và tự tin đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử.

Xã đoàn Cờ Đỏ khánh thành công trình tuyến đường xanh - sạch đẹp.

Một kiến nghị mang tính đột phá khác được thủ lĩnh Đoàn xã Cờ Đỏ đưa ra là việc xây dựng một Thư viện số Thanh niên Việt Nam. Đây sẽ là kho tri thức mở, nơi số hóa toàn bộ các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, dự án khởi nghiệp tiêu biểu để đoàn viên cả nước có thể học hỏi, "nhân bản" nhanh chóng tại địa phương mình mà không phải mò mẫm làm lại từ đầu.

Tuy nhiên, để mọi ý tưởng công nghệ hay khát vọng số hóa thành hiện thực, cái gốc vẫn là con người. Anh Nguyễn Khánh Đăng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn cần có cơ chế rõ ràng để khuyến khích và bảo vệ những cán bộ Đoàn, đoàn viên có tư duy đổi mới, dám thử nghiệm mô hình mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Đổi mới sáng tạo luôn đi kèm với rủi ro và thách thức. Nếu không có một cơ chế động viên, bảo vệ những người đi đầu, người trẻ sẽ dễ rơi vào tâm lý an toàn. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tổ chức Đoàn phải là bệ phóng cho những ý tưởng táo bạo nhất”, anh Đăng đề xuất.