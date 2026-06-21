Hiến kế gửi Đoàn: Tiếp sức đường dài cho học sinh, thanh niên khởi nghiệp vùng sâu vùng xa

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, cán bộ Đoàn, thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã thẳng thắn hiến kế, mong muốn tổ chức Đoàn chủ động đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thêm nhiều sân chơi cho thanh niên.

Cần nhiều sân chơi để sáng tạo, khởi nghiệp ngay trên quê hương

Chia sẻ về sự kiện chính trị trọng đại này, chị Triệu Thị Mộng Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Buôn Đôn nhận định, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa rất quan trọng.

Chị Triệu Thị Mộng Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Buôn Đôn.

Chị Huyền là cán bộ Đoàn tại xã vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Địa phương có đặc thù đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lực lượng đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 60% - 70% tổng số đoàn viên.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn hỗ trợ các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Thanh niên trên địa bàn thực hiện mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp gắn với: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Kinh doanh dịch vụ nhỏ; Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc....

Theo chị Huyền, trong hành trình khởi nghiệp, thanh niên gặp một số khó khăn như: Điều kiện cơ sở hạ tầng, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự thuận lợi, thiếu nguồn vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thanh niên dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong tiếp cận khoa học kỹ thuật và thông tin thị trường.

Chị Triệu Thị Mộng Huyền kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, đặc biệt tại địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Chị Triệu Thị Mộng Huyền hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ.

Chị mong muốn tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, tạo thêm nhiều sân chơi, môi trường rèn luyện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng, quan tâm đến trợ cấp của các cán bộ Đoàn cơ sở.

Thiết kế nhiều mô hình sinh kế, dài hạn

Nhiều năm liền thực hiện công tác thiện nguyện, anh Nguyễn Tài Nam - Chủ nhiệm nhóm thiện Ea Kao - Vòng tay yêu thương đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, các cơ sở đoàn địa phương kết nối, hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk viết tiếp ước mơ tương lai.

Anh Nguyễn Tài Nam - Chủ nhiệm nhóm thiện Ea Kao - Vòng tay yêu thương.

Theo anh Nam, tổ chức đoàn cần chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà phải đi sâu vào các chương trình hành động thực chất, mang tính bền vững cao như: "Thư viện số", "Lớp học công nghệ" để thắp sáng ước mơ cho các em một cách hiệu quả nhất.

Anh Nam cho rằng, thay vì những đợt tặng quà, trao học bổng ngắn hạn, làm sao để đoàn thiết kế được các mô hình sinh kế, các quỹ đỡ đầu dài hạn "Nâng bước em tới trường" cho đến khi các em thực sự tự lập. Kết nối một tổ chức Đoàn (hoặc một doanh nghiệp) nhận đỡ đầu dài hạn cho một học sinh dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học từ cấp 1 cho đến khi tốt nghiệp THPT.

Chàng thủ lĩnh của nhóm thiện nguyện này mang trong mình căn bệnh u não, trải qua hơn 24 lần phẫu thuật. Thấu cảm trước các hoàn cảnh của học sinh khó khăn ở vùng sâu xa, anh kêu gọi kết nối những tấm lòng sẻ chia chung tay hướng về cộng đồng.

Anh Nam chia sẻ, đa số các em học sinh dân tộc thiểu số tại các buôn làng đều sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều em đối mặt với nguy cơ phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình làm nương rẫy hoặc lo toan cuộc sống mưu sinh. Để giúp các em nghèo khó nuôi dưỡng ước mơ, nhóm thực hiện mô hình nâng bước em đến trường, trao học bổng tiếp sức đường dài, tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Chủ động đổi mới phương thức quản lý

Là một sinh viên trực tiếp học tập và tham gia công tác Đoàn - Hội, vừa điều hành CLB Sinh viên 5 tốt tỉnh Đắk Lắk, sinh viên Trần Thị Thùy Trang (Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Tây Nguyên) cho rằng, Đại hội Đoàn giúp cô cũng như các bạn trẻ nhận thức rõ hơn trách nhiệm trước những yêu cầu mới.

Trần Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

Trần Thị Thùy Trang mong rằng nhiệm kỳ mới Đoàn - Hội sẽ làm tốt hơn nữa, chủ động đổi mới phương thức quản lý bằng cách chuyển từ giao chỉ tiêu sang đặt hàng bài toán thực tế. Tổ chức Đoàn cần công khai các nút thắt, thách thức đang gặp phải trong quá trình vận hành (như tối ưu hóa quản lý dữ liệu Sinh viên 5 tốt, đồng bộ hóa hệ thống quản lý đoàn viên, hay định lượng hóa hiệu quả phong trào).

Theo Thùy Trang, từ những "đơn đặt hàng" mang tính thực tiễn này, Đoàn sẽ phát động thành các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các cuộc thi công nghệ trọng điểm. Cơ chế này không chỉ giúp sinh viên giải quyết được bài toán "khát" đề tài thực tế, đưa nghiên cứu thoát ly khỏi những trang giấy học thuật thuần túy, mà còn giúp tổ chức Đoàn - Hội sở hữu những giải pháp công nghệ 'may đo' chất lượng cao, tối ưu chi phí và ứng dụng được ngay vào thực tế."

Hành trình của Trang không bắt đầu từ lý thuyết sách vở hay phòng lab hiện đại, mà từ góc bàn học nhỏ ngổn ngang mạch điện và khao khát ứng dụng AI, IoT vào đời sống. Cô chia sẻ, chỉ cần dám quan sát và dấn thân, công nghệ sẽ là đôi cánh để thanh xuân kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng.