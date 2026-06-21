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Festival Thiếu nhi toàn quốc: Minh chứng sinh động cho sự chăm lo thế hệ măng non

Thái Lâm - Thu Hà

TPO - "Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của đất nước", anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 20/6, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã chính thức bế mạc. Ngày hội lớn của tuổi thơ cả nước đã để lại nhiều dấu ấn với hơn 2.000 thiếu nhi và cán bộ phụ trách đến từ 34 tỉnh, thành phố.

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Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.

Festival diễn ra từ ngày 18 - 20/6 có chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn", với nhiều hoạt động nổi bật như Carnaval "Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương"; hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; triển lãm và vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài"; vòng chung kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới"; đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và sáng tạo.

Theo Ban Tổ chức, festival đã trở thành không gian hội tụ tài năng, kết nối đam mê và lan tỏa khát vọng của thiếu nhi Việt Nam. Khép lại chương trình, những tình bạn đẹp, trải nghiệm ý nghĩa và thông điệp “Hội tụ tài năng - Kết nối đam mê - Lan tỏa khát vọng” tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi dưỡng thế hệ thiếu nhi giàu tri thức, bản lĩnh, sáng tạo, nhân ái và sẵn sàng vững bước vào tương lai.

Phát biểu tại lễ bế mạc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh: Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với thế hệ măng non của đất nước.

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Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, phát biểu bế mạc.

"Thông qua Festival, Ban Tổ chức ghi nhận sự trưởng thành, tự tin, sáng tạo, tinh thần hội nhập và khát vọng cống hiến của thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Festival đã khép lại nhưng thông điệp 'Hội tụ tài năng - Kết nối đam mê - Lan tỏa khát vọng' sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng các em trên những chặng đường phía trước", anh Lê Anh Quân chia sẻ.

Trong khuôn khổ, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng 30 bằng khen ghi nhận kết quả của các đơn vị tham gia festival. Đồng thời, đại diện Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao biểu trưng đăng cai Festival cho Đại diện Tỉnh Đoàn Ninh Bình là đơn vị đăng cai Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ hai năm 2031.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:

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Tiết mục văn nghệ kết thúc festival.
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Bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và anh Lê Hải Long - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trao tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia festival.
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Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ﻿và anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các cán bộ phụ trách.
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Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các em thiếu nhi đạt được thành tích ở các hội thi trong khuôn khổ festival.
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Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao biểu trưng festival cho chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình.
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﻿Kết thúc chương trình, festival đã trở thành không gian hội tụ tài năng, kết nối đam mê và lan tỏa khát vọng của thiếu nhi Việt Nam.
Thái Lâm - Thu Hà
#Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 #Lâm Đồng #mình chứng sinh động #chăm lo thế hệ măng non #bế mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc

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