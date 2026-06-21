Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII: Hiến kế gửi Đoàn: Đoàn tổ chức các sân chơi sáng tác từ AI để chạm đến thế hệ Z

TPO - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, những thủ lĩnh trẻ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu vùng Đất Sen hồng - Đồng Tháp đã gửi gắm những đề xuất tâm huyết. Các đề xuất tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số trong tuyên truyền, xây dựng mạng lưới thanh niên làm kinh tế ngay từ cơ sở.

Đưa AI thành trợ thủ đắc lực

Gần 20 năm gắn bó công tác Đoàn, anh Huỳnh Chí Trung - Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2025 (Tình Đoàn Đồng Tháp xét chọn) nhìn nhận, lợi thế lớn nhất của đoàn viên, thanh niên ngày nay là tiếp cận khoa học công nghệ sớm, có trình độ chuyên môn cao. Do đó, anh Trung hiến kế, Đại hội cần phát huy triệt để phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng".

Anh Huỳnh Chí Trung - Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2025.

“Công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) phải trở thành trợ thủ đắc lực trong công tác tuyên truyền của Đoàn. Người trẻ phải tiên phong biến những kiến thức, nghị quyết khô khan thành tài liệu số sinh động, video cuốn hút đạt triệu lượt xem (view) trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, Đoàn có thể tổ chức các sân chơi sáng tác tác phẩm từ AI, để chạm đến thế hệ Z - thế hệ đoàn viên mới”, anh Trung kỳ vọng.

Anh Huỳnh Chí Trung cũng đề xuất đổi mới các cuộc thi của Đoàn theo hướng linh hoạt, ứng tác tại chỗ, trải nghiệm thực tế (offline), hoặc tận dụng tối đa công nghệ (online). Riêng mảng giáo dục thiếu nhi cần chuyển dịch sang hướng trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, để tạo không gian "vừa học, vừa thực hành" cho các em.

Nghệ thuật hóa thời sự bằng công nghệ số

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh - Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TPHCM, Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2025, chỉ ra thực tế: Các trang thông tin của Trung ương Đoàn đang làm rất tốt việc bắt "trend" (xu hướng), trong khi cấp cơ sở, do hạn chế về kinh phí và nhân lực, công tác tuyên truyền đôi khi còn nặng tính hành chính, khô khan.

Bạn Nguyễn Thị Vân Anh - Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất Sen hồng năm 2025.

Nữ sinh viên tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp đề xuất mô hình “Câu lạc bộ truyền thông nghệ thuật số của Đoàn” tại các địa phương. Theo ý tưởng này của Vân Anh, câu lạc bộ tập hợp những đoàn viên có năng khiếu ca hát, múa, hội họa, nhiếp ảnh, viết lách... để cùng ‘nghệ thuật hóa’ các tin tức, sự kiện chính trị - xã hội tại địa phương, sau đó đăng tải trên đa nền tảng của mạng xã hội.

Theo Vân Anh, mô hình trên sẽ ứng dụng mạnh mẽ các công cụ AI, kết hợp với điện thoại thông minh để tối ưu hóa việc viết kịch bản, sản xuất âm thanh, hình ảnh chất lượng cao, không phụ thuộc vào thiết bị đắt tiền.

“Mô hình này hoàn toàn khả thi và bắt kịp xu thế công nghệ năm 2026, bởi nó biến thông tin khô khan thành sản phẩm giải trí - giáo dục hấp dẫn. Từ đó cũng tạo sân chơi lành mạnh cho người trẻ phát huy năng khiếu, giúp Đoàn cơ sở làm chủ không gian mạng, kịp thời định hướng tư tưởng bằng những dòng thông tin tích cực, chính thống nhưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền”, Vân Anh chia sẻ.

Điểm tựa cho thanh niên nông thôn

Ở góc độ kinh tế, anh Cao Hữu Tài - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Tuyền Phụng, gửi đến Đại hội tiếng nói thực tế từ những thanh niên lập nghiệp tại quê nhà. Theo anh Tài, khát vọng và ý tưởng sáng tạo của người trẻ ở cấp xã, phường hiện rất phong phú. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là kiến thức quản trị, kỹ năng chuyển đổi số và bài toán tìm đầu ra cho nông sản, sản phẩm địa phương.

Để giải quyết căn cơ bài toán trên, anh Tài hiến kế xây dựng mô hình “Mạng lưới thanh niên khởi nghiệp cấp cơ sở”. Tại đây, tổ chức Đoàn sẽ đóng vai trò chủ trì, đẩy mạnh thiết kế các lớp đào tạo thực chiến về bán hàng trực tuyến (online), ứng dụng công nghệ số và xây dựng thương hiệu bản địa.

Anh Cao Hữu Tài - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Tuyền Phụng tại Đồng Tháp.

Cùng với đó, theo anh Tài, tổ chức Đoàn có thể làm "bà đỡ" kết nối thanh niên với các doanh nghiệp, ngân hàng và nhà phân phối. Đoàn tiếp tục kiên trì các chương trình đồng hành dài hạn, có chuyên gia hướng dẫn theo từng giai đoạn phát triển của dự án, tuyệt đối tránh tình trạng hỗ trợ theo kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’, hoặc mang tính phong trào ngắn hạn.

"Nếu tổ chức Đoàn thực sự trở thành chiếc cầu nối vững chắc giữa thanh niên với tri thức, công nghệ và thị trường, chúng ta sẽ tạo ra những mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả. Qua đó giúp người trẻ làm giàu và đóng góp cho đất nước ngay từ mảnh, sản vật quê mình", anh Tài khẳng định.