Nam sinh Hà Nội thắng cách biệt, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh Hà Nội Lê Nguyễn Nam Sơn tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, liên tục dẫn đầu ở các phần thi, để giành chiến thắng cách biệt với 295 điểm ở trận thi tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia 26. Nam Sơn cũng ghi tên vào trận thi quý III.

Trận tháng 2, quý III Đường lên đỉnh Olympia 26 là cuộc tranh tài của bốn nhà leo núi: Lương Minh Anh (TH, THCS & THPT Vinschool, Hà Nội), Nguyễn Trường Giang (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng), Lê Việt Đức (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, các thí sinh đã cho thấy sự quyết tâm trong cuộc đua giành tấm vé vào trận thi quý. Nam Sơn tạo được ưu thế dẫn đầu với 85 điểm. Minh Anh 50 điểm, Việt Đức 40 điểm, Trường Giang 30 điểm.

Nam Sơn giải mã ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 14 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát “Thật đáng yêu”, nhưng cả bốn thí sinh đều không có đáp án.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Theo Điều 70 Hiến pháp 2013, một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội là “Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm … và sửa đổi …”. Minh Anh, Nam Sơn và Trường Giang ghi điểm với đáp án “Luật”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Nam Sơn nhấn chuông trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật là “An toàn thực phẩm”. Điều này giúp nam sinh Hà Nội gia tăng khoảng cách với các đối thủ khi vươn lên 145 điểm. Minh Anh 60 điểm, Việt Đức và Trường Giang cùng 40 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Nam Sơn tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giữ vững vị trí dẫn đầu với 275 điểm. Minh Anh 160 điểm, Trường Giang 110 điểm, Việt Đức 100 điểm.

Phần thi Về đích, Nam Sơn lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Cậu để Việt Đức ghi điểm câu đầu; Trường Giang có cơ hội trả lời ở câu thứ hai. Nam Sơn ghi điểm câu cuối, về vị trí với 275 điểm.

Minh Anh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Cô để Trường Giang, Việt Đức ghi điểm hai câu đầu; giành điểm ở câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng, về vị trí với 150 điểm.

Việt Đức cũng lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu để Nam Sơn ghi điểm câu đầu, Minh Anh ghi điểm câu thứ hai, nhưng đã có màn bứt phá ở câu hỏi cuối. Việt Đức về vị trí với 160 điểm.

Trường Giang lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu để Việt Đức ghi điểm câu đầu. Trường Giang ghi điểm câu cuối về vị trí với 155 điểm.

Nam Sơn giành vòng nguyệt quế tháng 2 quý III Olympia 26.

Kết quả chung cuộc, Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT Chuyên Sơn Tây, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 295 điểm, giành vé vào trận thi quý III Olympia 26.

Lương Minh Anh (TH, THCS & THPT Vinschool, Hà Nội) về nhì với 180 điểm. Cùng về thứ ba Nguyễn Trường Giang (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng) 155 điểm và Lê Việt Đức (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) 150 điểm.