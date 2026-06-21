Tuổi trẻ rộn ràng đồng diễn ‘Áo xanh gọi tương lai’ chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tuổi trẻ Hà Nội, Đà Nẵng… cùng nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện đồng diễn trên nền ca khúc “Áo xanh gọi tương lai”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với tinh thần hành động “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, trong hai ngày 24 – 25/6. Đại hội có sự tham dự của gần 790 đại biểu đại diện hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước.

Hòa chung không khí sôi nổi hướng tới ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đoàn viên thanh niên ở các địa phương đã cùng lan tỏa tinh thần, thông điệp và khí thế của Đại hội, thông qua nhiều hình thức. Trong đó, có đồng diễn trên nền ca khúc “Áo xanh gọi tương lai” - ca khúc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Tại Hà Nội, 150 cán bộ Đoàn Thủ đô đã cùng thực hiện vũ điệu flashmob "Áo xanh gọi tương lai". Hoạt động tuyên truyền này không chỉ là những bước nhảy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của thanh xuân, mà còn là lời hứa, là niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Thủ đô gửi tới Đại hội. Giai điệu tự hào của ca khúc Áo xanh gọi tương lai như thúc giục mỗi "áo xanh" vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Màn đồng diễn của 150 đoàn viên thanh niên Thủ đô. Clip: BTC

Tại Đà Nẵng, những bạn trẻ với trang phục áo xanh thanh niên đã cùng tạo hình biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện màn đồng diễn trên nền ca khúc “Áo xanh gọi tương lai”. Những nhịp nhảy trẻ trung, khỏe khoắn của tuổi trẻ Đà Nẵng đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng đồng diễn. Clip: BTC

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Đoàn cũng tổ chức hoạt động làm mới (cover) ca khúc, nhảy đồng diễn, thử thách nhảy (dance challenge), đồng diễn (flashmob), biểu diễn nhạc cụ, video clip truyền cảm hứng... trên các nền tảng mạng xã hội. Các clip đăng tải đều gắn với hashtag #DaihoiDoanXIII, #Doancuachungta, #Aoxanhgoituonglai...

Nội dung các clip hưởng ứng thể hiện khí thế trẻ trung, sáng tạo, hiện đại, mang bản sắc địa phương, đơn vị; ghi hình tại các địa chỉ đỏ, công trình thanh niên, địa điểm biểu tượng văn hóa - lịch sử, không gian số, trường học, khu công nghiệp, công trình thanh niên tiêu biểu...

Nhiều hình ảnh ý nghĩa như màu áo xanh thanh niên, cờ Tổ quốc, biểu tượng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu của thanh niên Việt Nam được lồng ghép trong các video, clip.

Đoàn viên thanh niên Quảng Trị trình diễn ca khúc "Áo xanh gọi tương lai". Clip: BTC

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