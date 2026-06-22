Những điểm đặc biệt của Concert Thanh Xuân

TP - Chỉ còn ít ngày nữa, concert Thanh xuân sẽ diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Được chuẩn bị trong gần một năm hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, chương trình mang dáng dấp của một bản hòa ca nghệ thuật kể câu chuyện về lý tưởng, khát vọng và hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Sân khấu mang tinh thần của tuổi trẻ

Một trong những điểm nhấn đầu tiên của concert Thanh xuân nằm ở thiết kế sân khấu. Theo bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, sân khấu được xây dựng theo hình chữ Y, viết tắt của từ Young (người trẻ). Trên nền sân khấu ấy là hình ảnh một cuốn sách mở, phía trước là ngọn đuốc dẫn đường và hai bên là đôi cánh chim Lạc.

“Người trẻ sẽ đi lên bằng tri thức, được ngọn đuốc lý tưởng soi đường nhưng vẫn đứng vững trên nền tảng truyền thống”, bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ về ý tưởng thiết kế. Thông điệp ấy cũng phản ánh tinh thần xuyên suốt của chương trình: hiện đại nhưng không tách rời cội nguồn; đổi mới nhưng không đánh mất những giá trị nền tảng đã làm nên bản sắc Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, concert Thanh xuân được xây dựng thành bốn chương nghệ thuật liên hoàn. Các tiết mục không xuất hiện riêng lẻ mà được kết nối thành một dòng chảy tiếp nối.

“Khán giả có thể bắt gặp những khoảnh khắc sôi động với DJ, những phần trình diễn giàu năng lượng tập thể, nhưng tinh thần cốt lõi của chương trình vẫn hướng về các giá trị tích cực, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc”, bà Trần Thị Thu Hà khẳng định.

Đây cũng là lý do Ban Tổ chức gọi concert Thanh xuân là “hành trình cảm xúc” hơn là một đêm giải trí đơn thuần.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, tên gọi “Thanh xuân” được lựa chọn bởi đây là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, thanh xuân trong chương trình không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Đó có thể là tuổi trẻ của những thế hệ đã đi qua chiến tranh, tuổi trẻ của những người tham gia công cuộc kiến thiết đất nước, hay tuổi trẻ của lớp thanh niên đang sống trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cặp bài trùng Võ Hạ Trâm, Đông Hùng sẽ góp mặt trong Concert Thanh Xuân với những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, truyền thống được làm mới bằng rock, rap, electronic...

Chính vì vậy, câu chuyện âm nhạc của chương trình được xây dựng theo tinh thần kế thừa và tiếp nối. Những ký ức tập thể, những giá trị truyền thống và những khát vọng của thế hệ hôm nay được đặt trong cùng một dòng chảy. Thay vì giữ nguyên những bản phối quen thuộc, nhiều ca khúc mang âm hưởng cách mạng, truyền thống sẽ được làm mới bằng các ngôn ngữ âm nhạc đương đại như rock, rap, electronic hay những bản phối giao hưởng hiện đại. Ban Tổ chức cho biết mục tiêu không phải là tạo ra sự khác biệt bằng mọi giá, mà là tìm cách đưa những giai điệu đã gắn bó với nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng trẻ hôm nay.

Đó là cách để những người từng đi qua chiến tranh hay thời kỳ kiến thiết đất nước vẫn nhận ra ký ức của mình trong từng câu hát, trong khi lớp khán giả trẻ có thể tiếp cận các tác phẩm ấy bằng cảm quan âm nhạc quen thuộc của thời đại số. Những ca khúc vốn được xem là “nhạc đỏ” sẽ trở thành một phần sống động trong đời sống âm nhạc đương đại khiến người lớn tuổi tìm thấy ký ức còn người trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng, và âm nhạc trở thành cây cầu nối liền những giá trị được trao truyền từ quá khứ đến hiện tại.

Chọn nghệ sĩ bằng nhiều tiêu chí hơn sức hút

Trưởng Ban Tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được giới trẻ yêu mến như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, DJ Hoaprox, Khánh Chi, Ali Thục Phương tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn ca sĩ không chỉ tập trung vào độ phủ truyền thông hay sức hút thị trường.

“Đối với những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn trong giới trẻ, các tiêu chí như bản lĩnh chính trị, ý thức văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là cách chương trình bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung nghệ thuật và thông điệp muốn gửi gắm”, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Concert Thanh Xuân dành không gian cho nhiều nghệ sĩ trẻ triển vọng và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như Hòa Minzy, Hà Myo.

Ðiểm nhấn văn hóa lớn nhất chào mừng Ðại hội Ðoàn Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra ngày 24 và 25/6 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 790 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên cả nước. Trong chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, concert Thanh xuân được xem là điểm nhấn văn hóa nghệ thuật quy mô lớn nhất. Sau gần một năm chuẩn bị, chương trình được kỳ vọng không chỉ tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc mà còn góp phần chuyển tải tinh thần của Ðại hội đến với người trẻ bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều còn đọng lại sau chương trình không chỉ là ánh sáng sân khấu, những màn trình diễn hay những tràng pháo tay. Quan trọng hơn là niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam: một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu khát vọng cống hiến và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn.

Bên cạnh những tên tuổi quen thuộc của thị trường âm nhạc, concert Thanh xuân còn quy tụ nhiều gương mặt trẻ đang tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa, nghệ thuật bằng tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Nổi bật trong số đó là Hòa Minzy và Hà Myo, hai nghệ sĩ đại diện cho xu hướng làm mới các giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại. Nếu Hòa Minzy ghi dấu ấn qua những sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và bản sắc vùng miền với sức lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng trẻ, thì Hà Myo được biết đến với những thử nghiệm kết hợp xẩm và dân ca cùng các dòng nhạc hiện đại. Sự góp mặt của họ phản ánh rõ tinh thần mà concert Thanh xuân theo đuổi: tạo nên cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ với hơi thở sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay.

Double2T - rapper được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng - góp màu sắc riêng trong concert Thanh xuân.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Phùng Công Sưởng, một trong những định hướng xuyên suốt của chương trình là “người trẻ kể câu chuyện cho người trẻ”. Bởi vậy, concert Thanh xuân không chỉ là nơi khán giả thưởng thức âm nhạc mà còn là không gian để thế hệ trẻ cất lên tiếng nói của chính mình bằng những trải nghiệm, suy nghĩ và lý tưởng sống của mình.

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