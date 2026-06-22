An Giang phát hiện, xử lý cả trăm vụ buôn lậu, hàng giả

TPO - Nửa đầu năm nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 16 vụ án liên quan buôn lậu, hàng cấm và hàng giả; trực tiếp phát hiện và phối hợp phát hiện, xử lý hơn 100 vụ vi phạm, với tổng giá trị hàng hóa trên 28 tỷ đồng.

Ngày 22/6, sơ kết công tác phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại trên tuyến biên giới 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ nửa cuối năm, Công an tỉnh An Giang cho biết, nửa đầu năm, lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 73 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả, liên quan 56 đối tượng, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 21 tỷ đồng. Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường phát hiện thêm 29 vụ vi phạm, liên quan 32 đối tượng, trị giá hàng hóa hơn 7 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra 16 vụ với 17 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ, 27 đối tượng, tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Riêng trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng phát hiện 41 vụ liên quan 35 đối tượng, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 900 triệu đồng; khởi tố 9 vụ, 9 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, 18 đối tượng.

Theo đánh giá tại hội nghị, việc tập trung điều tra, xử lý các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã góp phần răn đe, kéo giảm rõ rệt tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Không để phát sinh các điểm nóng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu, toàn lực lượng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường cũng yêu cầu toàn lực lượng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, tập trung giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đồng thời, theo Đại tá Trường, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp với biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, các đơn vị liên quan để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.