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Điều tra vụ em vợ đâm anh rể tử vong trong lúc xem bóng đá

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Trong lúc đang xem bóng đá tại nhà, ông P. bị người em rể dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngày 22/6, UBND xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên có báo cáo nhanh về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã này.

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Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: T.A.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (SN 1964), trong lúc đang ngồi xem bóng đá tại gia đình cùng với 2 người khác trong xóm, ông P. bất ngờ bị Đào Xuân Hải (SN 1985, em vợ ông P.), trèo qua hàng rào vào nhà, dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người ông P..

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông T.V.P. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Đào Xuân Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 7h sáng 22/6, Đào Xuân Hải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
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