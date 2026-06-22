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Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ thăm Quảng Trị, cam kết tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh

Hoàng Nam

TPO - Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hùng Cao - Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Chiều 22/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Mỹ do ông Hùng Cao - Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ dẫn đầu, nhân dịp tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Tại buổi làm việc, phía Mỹ khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh bày tỏ vui mừng khi đón đoàn công tác Mỹ đến thăm và tham gia các hoạt động tại địa phương trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026.

Theo ông Vinh, quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm lần này của đoàn công tác Mỹ là minh chứng cho những nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì buổi tiếp ông Hùng Cao - Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đánh giá cao các hoạt động hợp tác nhân đạo giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA). Những hoạt động này đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố lòng tin và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Mỹ và các đối tác trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả bom mìn, phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phát biểu đáp từ, ông Hùng Cao cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng thời bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn mà địa phương vẫn đang phải đối mặt do hậu quả chiến tranh để lại, đặc biệt là tình trạng bom mìn còn sót lại.

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Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa ông Hùng Cao - Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng trong công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân mất tích, rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ông Hùng Cao nhấn mạnh, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quốc gia vì mục tiêu phát triển chung.

Đánh giá cao sự thân thiện, mến khách của người dân Quảng Trị, ông Hùng Cao bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các đối tác Mỹ với địa phương trong thời gian tới.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đoàn công tác Mỹ đã trao tặng những món quà lưu niệm, thể hiện sự trân trọng và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quảng Trị với các đối tác Mỹ.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. #Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ thăm Quảng Trị #Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh

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