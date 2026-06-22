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Lâm Đồng: Mưa đá, lốc xoáy tốc mái trụ sở UBND phường và hàng chục nhà dân

Thái Lâm

TPO - Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy ở Lâm Đồng khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, trụ sở UBND phường bị hư hỏng, rạp cưới ven biển bị quật sập, nhiều cây xanh cùng trụ điện ngã đổ.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22/6, mây đen bao phủ nhiều khu vực tại TP. Phan Thiết cũ, sau đó xuất hiện lốc xoáy kèm mưa lớn.

Tại phường Hàm Thắng, mái tôn của hai phòng làm việc thuộc trụ sở UBND phường bị gió cuốn bay. Một công chức bị thanh sắt rơi trúng, được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Nhiều nhà dân gần đó cũng bị tốc mái, các tấm tôn văng xuống đường gây cản trở giao thông.

Mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng.

Tại phường Phan Thiết, gió lốc quật đổ một rạp cưới gần biển Thương Chánh. May mắn thời điểm xảy ra sự cố chưa có khách đến dự tiệc nên không ghi nhận thương vong.

Trong khi đó, tại phường Phú Thủy, gần 10 căn nhà bị tốc mái và một số hạng mục bị đổ sập. Một người bị tường nhà đè trúng và được người dân đưa đi cấp cứu. Nhiều cây xanh cùng trụ đèn đường ngã đổ, gây mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với ngành điện lực triển khai dọn dẹp cây xanh, mái tôn bị cuốn đổ và khắc phục sự cố. Các tuyến đường bị ảnh hưởng đã được thông xe trở lại.

Tại phường Bình Thuận, mưa kèm gió lốc lớn gây tốc mái tôn và đổ vách tường khiến một số người dân trong 2 gia đình thuộc tổ 11 khu phố 5 bị thương. Riêng tại xã Hồng Sơn ghi nhận hiện tượng mưa đá.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang thống kê thiệt hại do đợt mưa lốc gây ra.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #lốc xoáy #thiệt hại #mưa lớn #tốc mái UBND phường Hàm Thắng

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