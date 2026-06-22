An Giang triển khai xác định danh tính liệt sĩ

TPO - An Giang đang đẩy mạnh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giám định ADN. Toàn tỉnh hiện còn hơn 30.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định đầy đủ danh tính.

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Phương Vũ.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đồng thời, triển khai kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính.

Hiện, toàn tỉnh An Giang có 20 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 35.900 phần mộ. Trong đó có hơn 30.000 phần mộ liệt sĩ còn thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Trong giai đoạn mùa khô 2025 - 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia.

Thời gian tới, An Giang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng giám định ADN. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Để thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã thành lập Tổ công tác liên ngành cùng hai đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung) được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh.

Dự kiến trong hai ngày 30/6 - 1/7, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, yêu cầu, các sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Phương đề nghị huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.