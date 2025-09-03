'Chiến dịch' 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài tại Việt Nam

TPO - Thực hiện Kế hoạch số 370 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm việc xuất trình thẻ thường trú, thẻ tạm trú trên phạm vi toàn quốc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt.

Từ ngày 1/7 đến 19/8/2025, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh từ trung ương đến địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tổ chức rà soát hệ thống, bảo đảm việc triển khai song song hai nhiệm vụ: cấp định danh điện tử cho người nước ngoài và duy trì hệ thống thông tin quản lý xuất nhập cảnh thông suốt trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 202/2025/QH15.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc Cục tập trung triển khai thực hiện việc cấp định danh điện tử cho người nước ngoài.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã cử 15 đoàn công tác xuống các địa phương, trực tiếp hỗ trợ cài đặt phần mềm, cấu hình hạ tầng, tập huấn, giải đáp vướng mắc cho cán bộ công an cơ sở. Đồng thời, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu, thống kê số người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú còn hạn và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ người dân cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Kết quả, đến ngày 18/8/2025, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận 50.809 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của người nước ngoài, chuyển Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý. Đã có 43.926 tài khoản được cấp, trong đó 33.601 tài khoản (76,5%) đã được kích hoạt trên ứng dụng VNeID, 10.325 tài khoản còn lại đang chờ kích hoạt. Bên cạnh đó, 50 hồ sơ yêu cầu cập nhật số điện thoại, email cũng được xử lý, trong đó 44 hồ sơ thành công.

Việc cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý hành chính, giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục giấy tờ, tăng tính minh bạch và an toàn thông tin. Đây cũng là cơ sở xây dựng “hồ sơ số” thống nhất cho người nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường hành chính thân thiện, thuận lợi để người nước ngoài yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam.