Cục Quản lý xuất nhập cảnh đối thoại trực tiếp về giải quyết thủ tục hành chính

TPO - Sáng 8/11, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chủ trì buổi đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Phát biểu khai mạc đối thoại, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa cho biết, thực hiện kế hoạch về tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các công việc với Cục để kịp thời nắm bắt ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức và cá nhân với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Đồng thời, để chỉ đạo, tổ chức giải quyết những ý kiến, kiến nghị; nguyện vọng chính đáng của tổ chức và cá nhân đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thông thoáng nhất cho người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần cầu thị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp nhận kiến nghị, ý kiến góp ý; phản ánh của tổ chức và nhân dân đối với CBCS được tiếp nhận xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; quy định của Bộ Công an. Các ý kiến được phân loại; xử lý kịp thời và đề ra các biện pháp khắc phục, nhất là các giải pháp chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ý thức phục vụ nhân dân.

Tại buổi đối thoại, Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, năm 2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 430 ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, theo đó, đến nay đã triển khai 36/38 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân đạt 97% trên tổng số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, dịch vụ công cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đạt 100%.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, 2 dịch vụ công trực tuyến: Cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đã vinh dự được Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số - Bộ Công an và Hội Truyền thông số Việt Nam vinh danh, trao giải thưởng là Cơ quan chuyển đổi số xuất sắc.

Với chủ đề đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã giải đáp các câu hỏi theo chuyên đề như việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam, cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam; chính sách liên quan đến thị thực điện tử và thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài; công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành; tinh thần trách nhiệm, thái độ, văn hóa ứng xử của CBCS Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong khi thi hành nhiệm vụ…

Với tinh thần cầu thị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp thu kiến nghị, ý kiến góp ý, phản ánh của tổ chức và nhân dân đối với CBCS làm công tác giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Công an. Các ý kiến được tiếp nhận phân loại, xử lý kịp thời và đề ra các biện pháp khắc phục, nhất là các giải pháp chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CBCS Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc phục vụ cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Dự buổi đối thoại trực tiếp có đại diện Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; đại diện Văn phòng Bộ Công an; Vụ pháp chế; Cục công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an.