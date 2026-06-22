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Siết nhập khẩu ô tô ‘quà biếu’, ngăn chặn lách luật, trục lợi

Luân Dũng

TPO - Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện thông quan, giám sát việc chuyển nhượng, biếu tặng xe tạm nhập khẩu và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước.

Rõ mục đích nhập khẩu theo diện quà biếu

Ngày 22/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan để cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển.

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Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Bộ Công Thương cho biết, dự thảo quy định ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển phải phù hợp với loại xe, nhãn hiệu, nhà sản xuất và loại nhiên liệu được ghi trong Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp.

Hoạt động nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo các hình thức này chỉ được thực hiện thông qua doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định số 116/2017 của Chính phủ, trừ các trường hợp được hưởng ưu đãi, miễn trừ theo quy định riêng.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhập khẩu xe đã qua sử dụng không đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm phương tiện được bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại Việt Nam.

Về hồ sơ, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật hải quan, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung văn bản thể hiện rõ mục đích nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng hoặc tài sản di chuyển; thông tin về bên tặng, bên nhận hoặc chủ thể sử dụng cùng các thông số cơ bản của xe.

Quy định này nhằm giúp cơ quan hải quan xác định đúng bản chất giao dịch, nâng cao hiệu quả quản lý và công tác thống kê.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ công khai danh sách doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu ô tô và phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; Bộ Xây dựng công bố danh sách các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong khi đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan hải quan thực hiện thông quan, giám sát việc chuyển nhượng, biếu tặng xe tạm nhập khẩu và chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước.

Các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có trách nhiệm báo cáo định kỳ về số lượng, giá trị, chủng loại, nhãn hiệu và nhiên liệu sử dụng của xe nhập khẩu theo các hình thức nêu trên.

Không để lợi dụng hình thức quà biếu, quà tặng

Bộ Công Thương cũng cho biết đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Công an về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng giữa hai hình thức quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển; bổ sung phân công trách nhiệm các bộ, ngành trong phối hợp thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý…

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Cơ quan hải quan sẽ thực hiện thông quan, giám sát việc chuyển nhượng, biếu tặng xe tạm nhập khẩu. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề về quy định nhập khẩu phải thông qua doanh nghiệp có giấy phép cùng yêu cầu phù hợp nhãn hiệu, loại xe trong giấy phép; bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông tại Việt Nam…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, trong quá trình xây dựng chính sách quản lý việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, những vướng mắc phát sinh cần được nhận diện để tháo gỡ; không vì khó quản lý mà cấm hoặc không thực hiện.

Ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng, không để lợi dụng hình thức quà biếu, quà tặng để trục lợi chính sách. Mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định; trong hồ sơ trình cần nêu rõ các giải pháp và kiến nghị của các bộ, ngành liên quan.

Luân Dũng
#nhập khẩu ô tô #quà biếu #quà tặng #bộ Tài chính #bộ Công Thương #quản lý xe

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