Bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong khi đi đốt thực bì

TPO - Người dân đi tới khu vực rừng keo ở thôn An Thạch, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông H. và bà D. đã tử vong. Bước đầu nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân được xác định do ngạt khói.

Ngày 22/6, UBND xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong trong quá trình đốt thực bì trên rẫy.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/6, hai vợ chồng ông H.T.H. (53 tuổi) và bà N.T.D. (53 tuổi, cùng trú ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) đi đốt thực bì trên rừng keo của gia đình ở thôn An Thạch, xã Cửu An.

Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, một người dân đi tới khu vực này bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông H. và bà D. đã tử vong nên liền tới trình báo cho đơn vị chức năng.

Người dân và lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Công an xã Cửu An đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người thân các nạn nhân để làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân cũng cho biết, không có dấu hiệu bất thường, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Bước đầu, báo cáo của Công an xã Cửu An gửi lên Công an tỉnh Gia Lai xác nhận hai nạn nhân có thể bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì dẫn đến tử vong.

Qua sự việc trên, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi phát dọn, đốt thực bì trên nương rẫy. Quá trình đốt phải bảo đảm thông thoáng, có người hỗ trợ và phương tiện xử lý sự cố cháy, không nên ở lâu trong khu vực có nhiều khói hoặc địa hình trũng, kín gió để tránh nguy cơ ngạt khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.