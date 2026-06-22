Đà Nẵng di dời nhà máy thuốc lá ra khỏi khu dân cư, dành 'đất vàng' xây trường học

Trước đó, UBND phường Cẩm Lệ đã có văn bản về việc liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng (Công ty). Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao UBND phường Cẩm Lệ tiếp tục theo dõi, phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Công ty TNHH Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện liên quan đến di dời nhà máy thuốc lá để thực hiện dự án. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc việc thực hiện chậm tiến độ của các đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị.

Khu đất nhà máy thuốc lá Đà Nẵng. Ảnh: TV

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Công Thương thường xuyên phối hợp Công ty để đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng sớm có kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện hoàn thành việc di dời nhà máy thuốc lá trong thời gian sớm nhất. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT kịp thời phối hợp xử lý công việc theo chức năng của đơn vị theo đề nghị của UBND phường Cẩm Lệ, Sở Công Thương trong quá trình thực hiện công việc nêu trên.

Trước đó, cử tri thành phố Đà Nẵng đã có phản ánh nhà máy thuốc lá gây ô nhiễm và bày tỏ mong muốn sớm triển khai xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang trên khu đất hiện do Công ty TNHH Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng quản lý.

Hiện nay, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Đà Nẵng cũng đã được giao làm việc với Công ty rà soát lại nhu cầu thuê đất của công ty, xác định lộ trình, thời gian dự kiến thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn Công ty triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Đối với các nội dung Công ty đề nghị miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí di chuyển máy móc thiết bị, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, UBND phường Cẩm Lệ cho biết: Sau khi UBND thành phố có phương án thống nhất di dời đối Công ty TNHH Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng về vị trí mới, UBND phường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý các kiến nghị của công ty.