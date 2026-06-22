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Đà Nẵng quản lý đô thị thông minh bằng bản sao số

Nguyễn Thành

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và “AI City” trong giai đoạn tới.

Bản sao số (Digital Twin) không chỉ là mô hình 3D của đô thị, mà là một môi trường dữ liệu số tích hợp, cho phép kết nối dữ liệu quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, môi trường, giao thông và các dữ liệu chuyên ngành khác trên một nền tảng thống nhất. Từ đó, cơ quan quản lý có thể trực quan hóa hiện trạng, giám sát, phân tích, mô phỏng, dự báo và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Theo đề án, Đà Nẵng sẽ thí điểm bản sao số trong giai đoạn 2026-2028, trước mắt tập trung vào lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị tại một số địa bàn ưu tiên.

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Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng bên bờ sông Hàn.

Các nội dung trọng tâm gồm: Xây dựng nền tảng bản sao số; chuẩn hóa, số hóa và tích hợp dữ liệu đa nguồn; xây dựng mô hình trực quan hóa 2D/3D; ứng dụng AI, GIS, IoT, mô hình hóa và phân tích dữ liệu; đồng thời xây dựng cơ chế quản trị, vận hành, khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cho biết: Đề án có ý nghĩa rất thiết thực trong quản lý và phát triển các khu chức năng chiến lược của thành phố như Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung và Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Khi dữ liệu quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường, logistics và hoạt động đầu tư được số hóa, liên thông và mô phỏng trên nền tảng bản sao số, công tác quản lý sẽ chuyển từ “theo dõi thủ công” sang “giám sát thông minh”, từ “xử lý sau” sang “dự báo trước”, từ “quản lý theo hồ sơ” sang “quản trị theo dữ liệu thời gian thực”.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển Khu Thương mại tự do (FTZ) thế hệ mới theo hướng thông minh, xanh, tích hợp số. Qua đó, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn; nâng cao năng lực điều hành của cơ quan nhà nước trong quản lý không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, logistics, môi trường và dịch vụ đô thị.

Ngoài ra, đây là những nền tảng quan trọng, tạo cơ sở dữ liệu và hạ tầng số cần thiết để từng bước xây dựng, tích hợp và vận hành mô hình Bản sao số cho các khu chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Nguyễn Thành
#Đề án bản sao số Đà Nẵng #Đô thị thông minh và AI City #Mô hình Digital Twin đô thị #Quản lý dữ liệu đô thị #Phát triển đô thị bền vững #Đà Nẵng

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