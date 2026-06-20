Đà Nẵng ‘gỡ khó’ nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

Mới đây, HĐND TP. Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 21/2026 quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố. Đây được coi là nghị quyết “trải thảm đỏ” để đón làn sóng chuyên gia, nhà khoa học trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Đà Nẵng ban hành loạt chính sách để phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và AI. Ảnh: Giang Thanh

Theo đó, Đà Nẵng sẽ triển khai những chính sách ưu đãi, chế độ đãi ngộ về thu nhập, chi phí lưu trú dành cho các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp cũng như đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.

Các chuyên gia, nhà khoa học làm việc dài hạn được hỗ trợ thu nhập ban đầu 100 triệu đồng/người, chi phí lưu trú không quá 20 triệu đồng/tháng, hỗ trợ không quá 25 triệu đồng/bài báo khoa học/quyền sở hữu trí tuệ/bằng độc quyền sáng chế được công bố ở Việt Nam và không quá 50 triệu đồng đối với công bố quốc tế.

Đối với các chuyên gia, nhà khoa học được tuyển dụng theo dự án, mức thu nhập tối đa là 50 triệu đồng/tháng trong thời gian làm việc cùng với các hỗ trợ về chi phí lưu trú, hỗ trợ thu nhập từ hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI được thành phố hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong 5 năm. Tổng mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm/doanh nghiệp và 200 triệu đồng/người/ năm.

Địa phương kỳ vọng phát triển 30 doanh nghiệp vi mạch bán dẫn trên địa bàn.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026 – 2030. Cụ thể, trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, địa phương đặt mục tiêu bồi dưỡng, thu hút tối thiểu 5.000 nhân lực chất lượng cao (gồm ít nhất 2.000 nhân lực thiết kế và 3.000 nhân lực kiểm thử, đóng gói).

Thành phố dự kiến phát triển 30 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, thu hút từ 1 - 2 doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử quy mô lớn và ươm tạo thành công ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, Đà Nẵng hướng đến tự chủ sản xuất chip chuyên dụng, chip AI và chip Internet vạn vật (IoT).

Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thành phố đặt mục tiêu đào tạo, thu hút ít nhất 3.000 nhân lực chất lượng cao, phát triển 20 sản phẩm AI của doanh nghiệp địa phương và ươm tạo thành công ít nhất 5 start-up trong lĩnh vực này.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, địa phương tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù; tăng cường kết nối, hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp; xây dựng các hạ tầng công nghệ dùng chung; hợp tác chiến lược với các “ông lớn” vi mạch bán dẫn và AI; tăng cường cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo…

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, sau 3 năm triển khai các chương trình phát triển vi mạch bán dẫn và AI, nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây cũng là vấn đề trọng tâm mà địa phương đang tập trung tháo gỡ.

Đà Nẵng đang thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và AI vào Khu Công viên phần mềm số 2.

Vừa qua, HĐND TP. Đà Nẵng đã ban hành 7 Nghị quyết riêng cho lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó có các chính sách, cơ chế riêng để phát triển nguồn nhân lực cho vi mạch bán dẫn và AI.

“Các chính sách này được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Đà Nẵng, đồng hành, thể hiện cam kết của địa phương trong đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược”, ông Phong nói.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng đang phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng thúc đẩy mô hình liên kết “ba nhà” (Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp), hướng tới xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

“Hiện, Đà Nẵng chuẩn bị hoàn thành phòng thí nghiệm phục vụ công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab), có khoảng 7 doanh nghiệp khởi nghiệp và hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là những kết quả ban đầu và là nền tảng để thu hút, giữ chân nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI”, ông Phong nói.