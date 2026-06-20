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Khoa học

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Thả về tự nhiên cá thể Kỳ đà hoa quý hiếm

Nguyễn Hoài

TPO - Vườn Quốc gia Chư Yang Sin vừa phối hợp với Công an xã Ea Na và Hạt Kiểm lâm khu vực Lăk tiếp nhận, thả thành công một cá thể Kỳ đà hoa về môi trường tự nhiên. Đây là loài Kỳ đà có kích thước lớn nhất Việt Nam, thuộc nhóm nguy cấp.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 16/6, ông Trịnh Xuân Vượng (trú tại xóm 2, thôn Ana, xã Ea Na) phát hiện một cá thể Kỳ đà đi lạc vào khuôn viên gia đình. Ông Vượng sau đó chủ động thông báo và bàn giao cá thể này cho Công an xã Ea Na để xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể Kỳ đà hoa thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIB) cần được quản lý và bảo vệ. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể này đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để thả về môi trường sống tự nhiên phù hợp.

Theo đại diện Vườn quốc gia Chư Yang Sin, việc tiếp nhận và thả thành công cá thể Kỳ đà hoa không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý của các loài động vật hoang dã mà còn thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa người dân, lực lượng công an, kiểm lâm và Vườn Quốc gia trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

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Cá thể Kỳ đà hoa vừa được tái thả về tự nhiên.

Trong thời gian tới, đơn vị này mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của người dân trong công tác bảo tồn thiên nhiên, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, đi lạc hoặc các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Đồng thời lưu ý, mọi hành vi xâm hại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kỳ đà hoa (Varanus salvator) là một trong những loài thằn lằn lớn nhất Việt Nam và cũng là đại diện tiêu biểu của họ kỳ đà (Varanidae).

Với thân hình dài có thể đạt hơn 2m, lớp da màu nâu đen điểm những đốm vàng đặc trưng như những bông hoa, loài bò sát này vừa mang vẻ đẹp hoang dã, vừa thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của một "kẻ săn mồi" trong tự nhiên.

Kỳ đà hoa phân bố ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt tại các khu rừng ngập mặn, rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nước và ven sông, suối.

Loài này săn bắt cá, cua, ếch, rắn, chim non, các loài gặm nhấm và cả xác động vật chết. Chính tập tính này giúp chúng góp phần kiểm soát quần thể nhiều loài sinh vật và làm sạch môi trường tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Khả năng leo cây, bơi lội và lặn dưới nước rất thành thạo cũng khiến Kỳ đà hoa trở thành một trong những loài bò sát thích nghi linh hoạt nhất ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, ngoài tự nhiên, số lượng Kỳ đà hoa đang suy giảm nhanh do mất sinh cảnh, nạn săn bắt và buôn bán trái phép để lấy thịt, da và làm thú nuôi. Các nhà bảo tồn ước tính, tại Việt Nam, quần thể loài đã suy giảm tới 50% trong vòng 20 năm qua, thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Nguyễn Hoài
#kỳ đà hoa #tái thả #bảo tồn động vật hoang dã #quý hiếm

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