LÂM ĐỒNG: Xe tải lao xuống vực sâu hàng chục mét trên đèo Đại Ninh

TPO - Đang lưu thông trên đèo Đại Ninh ở Lâm Đồng, một chiếc xe tải bất ngờ mất hướng rồi lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Ngày 22/6, lãnh đạo UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đang phối hợp xử lý hiện trường vụ xe tải lao xuống vực trên đèo Đại Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 21/6, anh Danh Trường Hận (25 tuổi, quê ở Cà Mau) điều khiển xe tải chở theo 2 người lưu thông trên quốc lộ 28B theo hướng xã Đức Trọng - xã Phan Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đến khu vực cầu cạn số 4, thuộc địa phận xã Phan Sơn, chiếc xe bất ngờ chuyển hướng rồi lao xuống vực sâu hàng chục mét bên đèo Đại Ninh.

Nhận tin báo, Công an xã Phan Sơn cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức cứu hộ và điều tiết giao thông qua khu vực.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe bị trầy xước nhẹ. Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng sau cú lao xuống vực. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 14/6, xe bồn biển kiểm soát 50RM-089.xx lưu thông theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, phương tiện bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và trượt xuống mép vực bên phải tuyến đường.

May mắn, chiếc xe dừng lại trước khi rơi xuống vực sâu nên không gây thiệt hại về người. Tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.